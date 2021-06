Példátlan hadiipari fejlesztés indul Magyarországon, szárnyal a Rába árfolyama

A nulláról építi újra a magyar kormány a hazai hadiipart, a döntéshozók azzal számolnak, hogy 2030-ra már többszáz milliárd forint fölötti kibocsátást ér el a magyar hadiipar, a honvédelmi igények kiszolgálása mellett jelentős exporttevékenységre is sor kerül, mondta el Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter a Portfolio-nak. Komplett ökoszisztéma jön létre hazánkban: többek között bevonnák a gyártásba beszállítói oldalról a hazai kkv-szektort, a tőzsdén jegyzett vállalatok közül a Rába neve többször is szóba került az interjún - ezt követően a részvényárfolyam is komoly raliba kezdett.