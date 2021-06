Lízingszövetség: kedvezményes konstrukciót kapnak a magyar vállalkozások

A koronavírus-járvány utáni gazdasági fenntartható növekedés érdekében július 1-től elindul a Széchenyi Kártya Program keretein belül a Széchenyi Kártya Újraindítási Program, amelynek keretében többféle kedvezményes finanszírozási konstrukciót, köztük támogatott lízingfinanszírozást igényelhetnek a magyar vállalkozások - derül ki a Magyar Lízingszövetség közleményéből.



A programnak köszönhetően a Széchenyi Kártya Újraindítási Programban elérhető lízingkonstrukciók éves kamata maximum 0,5 százalék lehet az állami kamattámogatás miatt. A rendkívül kedvező finanszírozási alternatíva a Magyar Lízingszövetség szerint lehetőséget ad a vállalkozásoknak arra, hogy alacsony költség mellett új eszközberuházásokat valósítsanak meg, ezzel támaszt adva a gazdasági növekedésnek. A részletek még kidolgozás alatt állnak, de az új, rendkívül kedvezményes konstrukció kézenfekvő megoldást jelenthet az eszközberuházást tervező vállalkozások számára. Segít abban is, hogy a lízingcégek továbbra is jelentős szerepet játszanak a gazdaság újraindításában, elsősorban a mikro- kis- és középvállalkozások beruházásai finanszírozásán keresztül. Mint ismert, a lízingcégek évente mintegy 450 -500 milliárdnyi forrást biztosítanak a KKV szektornak eszközbeszerzéseikhez. Az új konstrukció a Magyar Lízingszövetség szakértői szerint hozzájárulhat ahhoz, hogy a beruházások lendületet kapjanak. Erre szükség is van, mert a beruházások volumene 2020-ban éves szinten közel 4 százalékkal csökkent és az idei első negyedévben is csak 2,5 százalékos növekedést mutattak. Ennél pedig jóval nagyobb tempójú bővülésre van szükség a kilábaláshoz. A lízingpiacon az új kihelyezések összege tavaly 14 százalékkal 639 milliárd forintra csökkent, ezt az idén növekedés követheti, a mértéke egyelőre kérdéses. A Széchenyi Kártya Újraindítási Programban várhatóan szeptembertől elérhető lízingkonstrukciók segíthetik a finanszírozott összeg bővülését, ám egyelőre nem lehet arra számítani, hogy a 2019-ben elért 740 milliárdos kihelyezést az idén elérje a magyar lízingpiac - írja a közlemény.

