A GM 30 százalékkal növeli az elektromos járművekre fordított kiadásait, és két új akkumulátorgyárat épít

A kiadások részeként az első számú amerikai autógyártó két további amerikai akkumulátorgyárat fog építeni, és néhány EV-beruházását is előbbre fogja hozni – közölték a nevük elhallgatását kérő források. Novemberben a GM 20 milliárd dollárról emelte fel a tervezett kiadásait, amelyet még márciusban jelentett be, mielőtt a Covid-19 járvány leállította volna az autóipart.

A GM várható bejelentése a kiadások növeléséről kevesebb, mint egy hónappal azután jöhet, hogy a rivális Ford több mint harmadával, közel 30 milliárd dollárra növelte az elektromos járművekre fordítandó kiadásainak összegét 2030-ig.

A legnagyobb amerikai autógyártók összesen 65 milliárd dolláros kötelezettségvállalása, valamint az EV piacvezető Tesla és az olyan startupok, mint a Lucid és a Rivian megnövekedett kiadásai jól tükrözik az EV-versenyt.

Emellett a GM vezérigazgatója, Mary Barra a tervek szerint szerdán találkozik Nancy Pelosi amerikai házelnökkel és más demokrata politikusokkal, hogy az EV-kről és a járművek kibocsátásáról tárgyaljanak - mondták a források.

Barra találkozik Richard Neal amerikai képviselővel, a Ways and Means Committee vezetőjével, Frank Pallone-nal, aki az Energy and Commerce Committee elnöke, valamint két kulcsfontosságú michigani demokratával is: Dan Kildee és Debbie Dingell képviselőkkel - mondták a források.

A Washingtonnal való együttműködés kritikus fontosságú, mivel Joe Biden elnök az infrastrukturális fejlesztési terv részeként 174 milliárd dollárt javasolt az elektromos járművek és a töltés ösztönzésére, beleértve 100 milliárd dollárnyi új elektromosjármű-kedvezményt. A GM számára már lejárt a jelenlegi 7500 dolláros szövetségi EV adójóváírás.

A GM korábban vitatkozott a demokratákkal a járművek kibocsátási szabályairól, de a múlt héten közölte, hogy támogatja a többi nagy autógyártóval kötött 2019-es kaliforniai megállapodásban szereplő általános kibocsátáscsökkentést. Emellett nagyobb rugalmasságot kért a szén-dioxid-csökkentési célértékek eléréséhez mostantól 2026-ig.

Az Associated Press hétfőn Mark Reuss elnök nyilatkozatára hivatkozva arról számolt be, hogy a GM két új amerikai akkumulátorgyárat tervez bejelenteni. A GM megerősítette a vezető megjegyzéseit, de a források szerint a vállalat még nem döntötte el, hogy az Egyesült Államokban hol építi meg az üzemeket, amelyek várhatóan egyenként több mint 2 milliárd dollárba kerülnek majd.

Januárban a GM közölte, hogy célul tűzte ki, hogy 2035-ig minden új autóját, SUV-ját és pickupját nulla kipufogógáz-kibocsátással értékesíti, ami drámai elmozdulást jelent a benzin- és dízelmotoroktól.

A GM és dél-koreai partnere, az LG Energy Solution már épít egy akkumulátorgyárat Ohio északkeleti részén, és bejelentették, hogy egy második, 2,3 milliárd dolláros akkumulátorgyárat is építenek a Tennessee állambeli Spring Hillben.

A GM novemberben megerősítette, hogy felgyorsítja az új elektromos járművek bevezetését, és 2025-ig 30 modellt kíván kínálni világszerte, szemben a korábbi 2023-ra kitűzött 20 modellel. Barra elmondta, hogy az autógyártó 2025-re szeretné túllépni az évi 1 millió EV értékesítését az Egyesült Államokban és Kínában.

Május 26-án egy szenátusi bizottság olyan törvényt terjesztett elő, amely akár 12 500 dollárra is növelné az adójóváírást az Egyesült Államokban szakszervezeti munkások által összeszerelt EV-k esetében. A jelenlegi maximális adójóváírás 7500 dollár.

A törvényjavaslat 30 százalékos adójóváírást is tartalmaz a gyártók számára a fejlett energiatechnológiák - köztük az akkumulátorok - előállítására szolgáló új létesítmények átállításához vagy építéséhez. Ez nagy lökést adna a GM akkumulátorgyárának terveihez.

A General Motors árfolyama idén 46 százalékkal került feljebb.

(Fox Business)

Címlapkép: Sean Gallup/Getty Images