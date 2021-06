Lejtőre tette az indexeket a Fed szigorú hangvétele

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Vegyesen alakul a vezető amerikai részvényindexek teljesítménye a nyitást követően, az S&P 500 stagnál, a Dow Jones kisebb mínuszban áll, míg a Nasdaq emelkedik. A befektetők elsősorban a Fed kamatdöntésére várnak, ami támpontot adhat az inflációs veszélyekkel kapcsolatban is. Az ázsiai börzéken vegyes teljesítmény volt látható, míg Európában mérsékelt elmozdulások figyelhetőek meg. A magyar tőzsde ma erősen alulteljesítő volt, ami elsősorban az OTP gyenge szereplésének köszönhető, de a többi blue chip is mínuszban fejezte be a napot.