Piacvezető innovációs platformmal köt stratégiai szövetséget a Lead Ventures

A világ legnagyobb vállalati innovációs és akcelerátor platformját megteremtő, amerikai központú Plug and Play-jel lép együttműködésre a Lead Ventures. A scaleupokra szakosodott alapkezelő új stratégiai partneréhez olyan portfóliócégek tartoznak, mint a Paypal, a Dropbox vagy az N26. A kooperációból a Lead Ventures befektetési portfóliójába tartozó vállalkozások is profitálhatnak.

A Szilícium-völgyből induló Plug and Play másfél évtized alatt a világ legnagyobb vállalati innovációs platformját teremtette meg. Ebben a periódusban tucatnyi unikornis létrejötte felett bábáskodtak, köztük olyan nevekkel, mint a Paypal fizetési rendszer vagy a Vudu streamingszolgáltató. A Plug and Play számos iparágra kiterjedő hálózata több mint 30 ezer startupot, 500-nál is több vezető globális vállalati partnert és 200 kockázati tőkebefektetőt számlál, továbbá egyetemek és kormányzati ügynökségek is a részei. A Lead Ventures lesz a Plug and Play első magyar partnere - tájékoztatta a kockázati tőkebefektető a Portfolio-t.

„A legnagyobb szerepet kétségtelenül a Plug and Play unikális és globális ökoszisztémája játszotta abban, hogy az együttműködés mellett döntöttünk” – idézi a közlemény Galácz Ábelt, a Lead Ventures vezérigazgatóját. Ez a háttér nagyszerű lehetőségeket kínál a MOL, az MFB Invest és az Eximbank által életre hívott tőkealapokat kezelő vállalatnak és portfolió cégeinek.

A 2006-os alapítás óta 2000-nél is több cég vett részt a Plug and Play üzleti gyorsító (akcelerátor) programjaiban, összesen 9 milliárd dollár kockázati tőkét vonva be. Éves szinten hatvannál is több üzleti gyorsító programot indítanak, csak 2019-ben 250-nél is több startupba fektettek be. Aktuális befektetési portfóliójukba csaknem ezer cég tartozik, köztük olyanok, mint a Dropbox felhőalapú tárhely, az N26 mobilbank, a SoundHound hang- és beszédfelismerő alkalmazás, vagy a Zoosk online társkereső.

Benjamin Kloss, a Plug and Play bécsi irodájának igazgatója szerint a szinergikus partnerség elindításával a b2b, a mobilitás, az energia és a fenntarthatóság területére összpontosító Lead Ventures nagyszerű kiegészítője lesz a Plug and Play platformjának, az amerikai cég pedig megerősítheti az együttműködéssel a kelet-közép-európai jelenlétét.