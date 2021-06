Hat befektetési ötlet, amit nem szabad most kihagyni a UBS szerint

Az elmúlt hónapokban alapos drágulás volt megfigyelhető a tőzsdéken, nagyot ralizott az S&P 500, de az európai börzék is magukra találtak, miközben megugrott az infláció is. Sokakban felmerül a kérdés, hogy milyen részvényeket érdemes ebben a környezetben venni. A UBS elemzői két nagyobb lehetséges jövőbeli trendet azonosítottak, amiből érdemes kiindulni, és ezek alapján hat részvénytípust ajánlanak a befektetők figyelmébe.

Az elmúlt hónapokat a tőzsdei emelkedések jellemezték, különösen az Egyesült Államok vezető részvényindexei teljesítettek jól, de időközben Európa is elkezdett magára találni.

Az S&P 500 év eleje óta közel 12 százalékos pluszban áll, az elmúlt egy évben pedig több mint 30 százalékot emelkedett.

A német DAX is jól teljesített az elmúlt hónapokban, idén közel 13 százalékkal került feljebb, míg az elmúlt egy évben 26 százalékot ralizott.

Emellett az infláció is alaposan meglendült az Egyesült Államokban és máshol is, bár ez alól is vannak kivételek, mint például Japán. Sokak számára így felmerül a jogos kérdés, hogy vajon mibe érdemes még befektetni. A UBS szakértői a jelenlegi nemzetközi helyzetben két főbb lehetséges jövőbeli trendet azonosítottak:

az ázsiai tőzsdék emelkedése, amit a gazdasági kilábalás és a koronavírus-járvány leküzdése válthat ki (sok ázsiai ország ugyanis alaposan lemaradt a vakcinálás terén).

az infláció csökkenése a jelenlegi magas szintekről.

Mark Haefele, a UBS Global Wealth Management befektetési igazgatója (CIO) és csapata a következő hat részvénytípust ajánlja a befektetők számára a fenti motívumok figyelembevétele mellett:

Digitalizáció: itt olyan cégek részvényeit ajánlják az elemzők, amelyek digitális vezetők Európában; kis és közepes piaci kapitalizációjú társaságok, amelyek 5G, fintech, greentech vagy egészségügyi technológiai kitettséggel rendelkeznek.

itt olyan cégek részvényeit ajánlják az elemzők, amelyek digitális vezetők Európában; kis és közepes piaci kapitalizációjú társaságok, amelyek 5G, fintech, greentech vagy egészségügyi technológiai kitettséggel rendelkeznek. Energetika: annak ellenére is javasolják az elemzők ezt a területet, hogy év eleje óta közel 50 százalékos emelkedés látható, mivel a legtöbb papír még így is csak a koronavírus-járvány előtti szinteken áll árazás szempontjából. A bank ráadásul úgy gondolja, hogy az olajárak is emelkedhetnek még, ami megdobhatja a szektor egyes részvényeinek az árfolyamát. Az alábbi grafikonon látható az S&P 500 energetikai szektorának teljesítménye, ami jól mutatja, hogy a nagy rali ellenére is még csak a pandémia előtti szinteken járnak a részvények átlagosan.

Pénzügyi szektor: az S&P 500 pénzügyi részvényei, köztük a bankok, 9 százalékkal kerültek feljebb év eleje óta, és a kedvező makroökonómiai kilátások (pl. magasabb kamatok) még több hozamlehetőséggel kecsegtetnek.

az S&P 500 pénzügyi részvényei, köztük a bankok, 9 százalékkal kerültek feljebb év eleje óta, és a kedvező makroökonómiai kilátások (pl. magasabb kamatok) még több hozamlehetőséggel kecsegtetnek. Kis- és közepes piaci kapitalizációjú amerikai részvények: ide olyan papírok tartoznak, amelyekkel az Egyesült Államokban kereskednek és piaci kapitalizációjuk 300 millió és 10 milliárd dollár közé esik. A UBS elemzői szerint ugyanis ezeknek a papíroknak az értékeltsége közel 20 éves relatív mélyponton áll, ha a nagyobb társaságok árazásához hasonlítjuk őket. Ezeknek a kisebb társaságoknak pedig a nyeresége is magasabb lehet idén és akár a későbbi években is, mint a nagyobb kapitalizációjú cégeknek.

A legnagyobb lehetőségeket azonban Ázsiában látják a UBS szakértői:

Kínai részvények: az elmúlt hónapokban lejjebb kerültek a kínai részvények, és az MSCI China medvepiaci területre tévedt májusban a magasabb amerikai kötvényhozamoknak, illetve az élesedő amerikai-kínai ellentétnek köszönhetően. Ennek ellenére sok lehetőség rejlik az ország tőzsdepiacán, így a bank úgy gondolja, hogy ez most remek alkalom a vételre.

Japán részvények: itt is remek lehetőséget látnak a UBS elemzői, becsléseik szerint idén 40 százalékkal emelkedhet az MSCI Japan indexébe tartozó vállalatok átlagos egy részvényre jutó nyeresége a gazdasági kilábalásnak köszönhetően, ami fölfelé hajthatja majd az árakat is.

Vannak azonban kockázatok is, figyelmeztet a UBS, többek között ilyen lehet a tartósan magasabb infláció, a koronavírus-járvány kiújulása, a vártnál lassabb világgazdasági növekedés vagy a geopolitikai feszültség erősödése.

(MarketWatch)

Címlapkép: Horst Galuschka/picture alliance via Getty Images