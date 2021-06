Sok pénzt lehetett vele keresni, de most a befektetők kedvencénél is jöhet a tökéletes vihar

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt hónapokban rendkívül népszerű trade volt, hogy a befektetők a ralit korábban vezető növekedési részvények helyett ciklikus részvényekbe kezdtek el fektetni, amelyek felülteljesítők is voltak. Most viszont, hogy az amerikai jegybank szigorításra készül, minden megváltozhat, mondja a Bank of America.