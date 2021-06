Új szereplő a magyar tanácsadó és könyvvizsgáló piacon: versenytársat kap a Big4?

Idén tavasszal új, nemzetközi hálózattal rendelkező tanácsadó cég jelent meg a magyar piacon, amely már rövid- illetve középtávon a Big 4 (Deloitte, KPMG, EY, PwC) alternatívája, az ötödik legnagyobb szereplő kíván lenni. A régóta kialakult magyar tanácsadói piacon a londoni központú Moore Global új branddel, de a hazai viszonyokat jól ismerő csapattal lép pályára. A Moore Hungary három alapító partnerét, Boross Ákost, Hajnal Pétert és Huth Gabriellát kérdeztük a tervekről, a közelmúlt történéseiről és a magyar tanácsadói piac sajátosságairól.

Nem mindennapos esemény, hogy egy nemzetközi tanácsadó cég megjelenik Magyarországon. Hogyan érkezett a Moore Global Magyarországra és mit tud nyújtani egy már bejáratott, kialakult piacon?

Boross Ákos, alapító managing partner: A brand új, a partnerek viszont jól ismert, összeszokott szakemberek. A Moore Hungary egy globális angolszász (londoni) központú nemzetközi tanácsadó hálózat tagjaként jött létre idén márciusban. A Moore Global az egyik vezető nemzetközi tanácsadó hálózat, több mint 100 országban 600 irodával tanácsadás, könyvvizsgálat és üzleti szolgáltatások területén tevékenykedik. Teljes szolgáltatási spektrummal jelentünk meg a magyar piacon, pénzügyi-, illetve adótanácsadással és mindennemű üzleti szolgáltatással, valamint könyvvizsgálattal is jelen vagyunk.

Az elmúlt bő két évtizedben ilyen széles szolgáltatási spektrummal, és ekkora nemzetközi hálózattal rendelkező tanácsadó és könyvvizsgáló cég nem jelent meg a magyar piacon, az ilyen irodák jellemzően a kilencvenes évek elején jöttek be Magyarországra.

Hajnal Péter, alapító partner: Ezzel létre tudott jönni egy Big 4 alternatíva, amely a piac szempontjából egy fontos fejlemény, hiszen régi piaci igény, hogy legyen még egy olyan erős szereplő, amely komplex megoldásokat tud kínálni.

Huth Gabriella, alapító partner: Az alapító partneri kör több mint 10 évet együtt dolgozott, egy összeszokott csapatot alkotunk, ismerjük egymás rezdüléseit, tudjuk, hogy ki miben erős. Nemcsak az alapítók, hanem a munkatársak nagy része is igen hosszú közös szakmai múltra tekint vissza.

Hogyan kell elképzelni a nemzetközi háttér és a hazai csapat találkozását? Ilyenkor ki kit talál meg?

BÁ: Az egyértelmű és határozott cél az volt, hogy üzletágakon és határokon átívelő komplex megoldásokat tudjunk szolgáltatni ügyfeleinknek.

Erre igény volt az ügyfelek oldaláról, és mivel mindannyian nemzetközi hálózatokban szocializálódtunk, tudjuk, ahhoz, hogy ezt megfelelő szinten, jó ügyfélkörrel és professzionálisan lehessen csinálni, szükség van egy komoly nemzetközi háttérre. Ez biztosítja, hogy az ügyfeleinket határokon átívelő munkák során is ugyanolyan magas színvonalon tudjuk kiszolgálni.

A szakértői csapatunk szakmailag nagyon erős, dinamikus és motivált, ez a nemzetközi háttérrel párosítva biztosítja az előbbi célok teljesülését. A hálózatot tekintve, ami szóba jöhetett, az egy globális jelenléttel rendelkező, dinamikusan fejlődő angolszász hálózat, amely tudja biztosítani mind a szakmai professzionalizmust, mind a rugalmas, hatékony és dinamikus együttműködést. Ezen kritériumok mentén egyértelmű volt számomra a választás. Egy ilyen színvonalú nemzetközi hálózat bejövetele nyilvánvalóan egy hosszú tárgyalási folyamat eredménye.

HG: Az nem magától értetődő, hogy egy teljes szolgáltatási palettát lefedve ilyen gyorsan összeálljon a szakértői gárda. A csapat azonban régóta együtt dolgozik, ezért figyelemreméltó gyorsasággal lezajlott ez a folyamat.

HP: Nem egy adott szolgáltatást szeretnénk eladni, hanem országhatárokon és üzletágakon átívelő komplex megoldásokat nyújtunk az ügyfeleknek. Nagyon szoros az együttműködés az egyes szakterületek között és a nemzetközi lokációk szempontjából, tehát globálisan a hálózatban is. Ezzel olyan komplex megoldásokat tudunk nyújtani, ami nem jellemző a magyar piacon.

Milyen reakciókat váltott ki a magyar piacon, hogy új, nemzetközi szereplő jelent meg?

BÁ: Alapvetően ügyféligényekre reagálva zajlott le ez a folyamat, melynek eredményeképpen az ügyfeleinket még magasabb színvonalon és szélesebb körben, de a változatlan, megszokott munkatársainkkal tudjuk támogatni.

HP: A Big 4-hoz hasonlóan mi is globális lefedettséggel rendelkezünk, ugyanolyan széles szolgáltatásspektrumot nyújtunk, viszont azt gondolom, hogy komoly versenyelőnyünk van abban, hogy szeniorabb, jól összeszokott csapattal és nagyobb fókusszal szolgáljuk ki ügyfeleinket.

HG: Az üzletágak között egy olyan erős együttműködés valósul meg, amely egyedülálló a piacon, és ez teszi lehetővé az üzletágakon és szakterületeken átívelő komplex megoldásokat.

Nálunk egy asztalhoz leül egy komoly adószakértő, számviteli szakértő, pénzügyi szakértő, és összerakunk egy olyan komplex csomagot, ahol üzletágakon, szakterületeken és országhatárokon átívelő megoldásokat adunk.

HP: Több olyan kollégánk is van, aki évtizedek óta az adott szakterületen dolgozik, így természetes, hogy a döntéshozókkal, hatóságokkal is kialakult egy erős szakmai viszony. Ez azt jelenti, hogy rugalmasan tudjuk támogatni őket bizonyos döntéshozatali mechanizmusokban, sokszor kikérik a véleményünket egy-egy jogszabály gyakorlati működésével kapcsolatban. Én úgy látom, hogy a megjelenésünkkel máris átalakítottuk az erőviszonyokat, és a terveink szerint még jobban át fogjuk formálni a magyar piacot.

Mi ebben a piacra lépésben a londoni központ elvárása és milyen célokkal vág neki a magyar csapat a feladatnak?

BÁ: Egyértelműen az a célunk, hogy középtávon az ötödik legnagyobb szereplő legyünk a magyar piacon, teljes szolgáltatási spektrumunkat tekintve és árbevétel szempontjából is.

HG: Fontos, hogy már a kezdetektől teljes körű szolgáltatást tudunk adni: kínálunk üzleti szolgáltatásokat, könyvvizsgálatot, pénzügyi tanácsadást, adótanácsadást, könyvelést és bérszámfejtést, valamint outsourcing szolgáltatást egyaránt. Ezen felül a hotel- és turisztikai tanácsadás is kiemelt szerepet kap.

A turizmus kissé kilóg a sorból: miért számít kiemelt területnek?

BÁ: Szektorspecifikus tudásunk van ezen a területen, ami azért is fontos, mert ebben a témában a hálózaton belül mi vagyunk a global leadje annak a csoportnak, amelynek számos ország a tagja. Ez azt jelenti, hogy van egy több mint 100 országból álló globális hálózat, és Magyarországon alakítunk ki központi tudásbázist, céges nyelven center of excellence-t. Ez egy olyan tudásközpont, amelynek révén mi viszünk a budapesti irodából például dél-afrikai komplex szállodafejlesztési projekteket, de dolgozunk monacói, ciprusi, szaúd-arábiai, dubaji beruházásokon is.

Valóban, ez egy speciális terület, ami iránt érezhető egy jelentős piaci igény, és viszonylag kevés a szereplő ebben a tanácsadási szegmensben.

Milyen csapatmérettel lehet egy ilyen piacra belépni?

BÁ: A jelenlegi létszámunk majdnem száz fő, de folyamatosan bővülünk. Ugyanakkor nincs egy előre meghatározott célunk a dolgozók létszámát illetően, arra kell leginkább ügyelnünk, hogy a folyamatos növekedés során is fenn tudjuk tartani a szolgáltatásaink szintjét. Vagyis mindig a növekedéshez igazítjuk a csapat méretét.

Címlapkép: A Moore Hungary menedzsmentje (balról jobbra): Kocziha Andrea, adópartner; Boross Ákos, managing partner; Huth Gabriella, partner; Kisné Szabó Anna, partner; Takács Márton, Hotel és Turizmus Tanácsadás Igazgató; Hajnal Péter, partner Fotó: Portfolio

