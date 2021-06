Megvan a nagy amerikai alku, csúcson zártak az amerikai indexek

Az amerikai jó hírek hatására az S&P 500 és a Nasdaq is új csúcson zárt. Előbbi 0,7%-ot emelkedve 14 369 ponton fejezte be a napot, az S&P 500 ma 0,6%-ot emelkedve 4266 ponton zárt. A Dow is szépen emelkedett ma, 1%-os pluszban, 34 196 ponton fejezte be a napot.