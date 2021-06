Nemzeti biztosító a láthatáron: súlyos hiánybetegséget gyógyíthat a kormány

A jelentős hazai versenyzők hiánya ellehetetleníti az állam és biztosítóipar közti - a társadalom hosszú távú biztonságos működéséhez szükséges, a kockázatok közös csökkentésére irányuló - szakmai párbeszédet a magyar biztosítási piacon. Részben ezzel magyarázható az elmúlt harminc év együttműködési kudarca az egészségügy és a nyugdíj területén. A „komoly” országokban az egészségügyi és a nyugdíjellátás jelentős részét magánalapon a biztosítók finanszírozzák, nálunk azonban nincs kivel rendszert építeni. Az Aegon magyar kézbe kerülésével a hazai tulajdon aránya 20%-ra emelkedne, ami még nem meggyőző, de a kölcsönösen előnyös, bővülő partnerség kialakításához már elég lehet.

Bevezetés

A Portfolio 2021 05.07-én „Valamire készül az Orbán-kormány: nagy nemzeti biztosító a láthatáron?” címmel közölt interjút Horváth Bélával, a magyar biztosítási szakma egyik doyenjével. A cikk egyik alapvetése, hogy Magyarországon a szektor külföldi kézben van, ez így nincsen jól, aztán a beszélgetés elkanyarodott az 1990-es privatizáció akkori Állami Számvevőszék által is feltárt visszásságai felé. A cikk tartalma több találkozón is előkerült – itt ki kell emelnem Dr. Bodrogi József egészségügyi közgazdász, valamint az interjúalany Horváth Béla nevét - az alábbi gondolatok velük, valamint a biztosítói és tanácsadói iparág más jeles képviselővel folytatott beszélgetések eredményként vetődtek papírra.

Az a cikkben is említett állítás, hogy a „komoly” országok biztosítóiparában a hazai társaságok dominálnak (a cikkben is említetten USA, Németország, Kanada, Izrael), kétségkívül igaz. Ezt a tényt a biztosítási szakma általában történelmi okokre vezeti vissza, ugyanezzel magyarázva a volt keleti blokk országaiban a hazai tulajdonú társaságok alulreprezentáltságát. Ezt a tényt a hazai piacért felelős felügyeleti/MNB gyakorlat is részben megváltoztathatatlan adottságként, részben egyfajta sajátos versenykeretként értelmezi. Ennek egyes szituációk esetében (például a tőkeerőt előíró fogyasztóvédelmi megfontolásokból) lehet helye, a meghatározó tény azonban az, hogy

a biztosítási piacon a jelentős hazai versenyzők hiánya ellehetetleníti az állam és biztosítóipar közti - a társadalom hosszú távú biztonságos működéséhez szükséges, a kockázatok közös csökkentésére irányuló - szakmai párbeszédet.

Az ok egyszerű – külföldi cégek esetében a tényleges tulajdonosi akarat a perifériákon gyakran áttételes és időleges, stratégiai kérdésekben megállapodni pedig csak tényleges döntéshozó egyetértésével szabad.

A megállapodáshiány megnyilvánulása az elmúlt harminc év együttműködési kudarca az egészségügy és a nyugdíj területén. A „komoly” országokban az egészségügyi és a nyugdíjellátás jelentős részét magánalapon a biztosítók finanszírozzák, nálunk az együttműködési kudarc egyik okaként a magyar döntéshozatali központtal rendelkező biztosítási szereplők hiánya is megjelölhető - nincs kivel rendszert építeni.

Az egészségügy és a nyugdíj a finanszírozást illetően részben közös gyökerekkel rendelkezik, az életpálya során jelentkező egészségügyi kiadások ugyanis zömében az inaktív korra koncentrálódnak. A korai 2010-es évek magyar kutatásai szerint a korcsoportos egy főre jutó természetbeni egészségügyi kiadások 50 éves kor körül lépik át a teljes népességre jutó átlagértéket - addig mindig alatta maradnak-, 65 év felett pedig annak kétszeresét is. A biztonságos és megfelelő nagyságú nyugdíjról történő gondoskodás így az egészségügyben is fizetőképes keresletet teremt.

Ennek fényében különösen vizsgálatra érdemes, hogy ma mekkora a külföldi tulajdona aránya a biztosítási szektorban, illetve végiggondolandó, hogy ennek milyen rövid távú következményei vannak, illetve milyen perspektívákat nyithat meg a magyar tulajdon növelése. Erre tesz kísérletet a következő néhány bekezdést.

Szalai Péter PEND Consulting Kft., ügyvezető Szalai Péter 1989-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve ezen belül az általa is alapított Széchenyi István Szakkollégiumban. 1991-től több neves biztosítónál dolgozott közé Tovább … Tovább Szalai Péter 1989-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve ezen belül az általa is alapított Széchenyi István Szakkollégiumban. 1991-től több neves biztosítónál dolgozott közé

Magyar piac: régóta változatlan piacvezetők

A magyar biztosítási piacot évek óta ugyanazok a nagy szereplők uralják, ahogy ez az alábbi, a 2009. illetve a 2019. évi korrigált díjbevételt mutató táblázat mutatja. (A korrigált díjbevétel esetében az egyszeri díjas életbiztosítások, illetve a rendszeres díjas szerződésekre fizetett eseti (nem rendszeres) díjak a befizetések 10%-ával kerülnek beszámításra, így simítva ki a szükségtelen volatilitásokat.)

A táblázatból az alábbiak emelhetők ki:

A piac átlagos éves növekedése 7,3% , ami többé-kevésbé megfelel a nominális (forintban mért) átlagos éves GDP-változásnak.

, ami többé-kevésbé megfelel a nominális (forintban mért) átlagos éves GDP-változásnak. A társaságok számának csökkenése. Tíz év alatt 12 társaság „tűnt el” a piacról úgy, hogy a magyar tulajdonú társaságok számaránya változatlanul 22% körül maradt. A külföldi társaságok esetében a csökkenés a kivonulások (állományátruházás) és fúziók, míg a magyar társaságoknál ez a Szolvencia II. gyors bevezetés következménye – ez utóbbi az alacsony tőkeellátottságú biztosítóegyesületek számára okozott áthidalhatatlan problémákat.

úgy, hogy a magyar tulajdonú társaságok számaránya változatlanul 22% körül maradt. A külföldi társaságok esetében a csökkenés a kivonulások (állományátruházás) és fúziók, míg a magyar társaságoknál ez a Szolvencia II. gyors bevezetés következménye – ez utóbbi az alacsony tőkeellátottságú biztosítóegyesületek számára okozott áthidalhatatlan problémákat. Az első négy helyen ugyanazok a társaságok osztoznak . Figyelemre méltó, hogy a négy társaságból három már a rendszerváltáskor is jelentős ügyfélállománnyal rendelkezett (Allianz – a Hungária Biztosító, Aegon – az Állami Biztosító, Groupama – az OTP Bank ügyfélállományán keresztértékesítő Garancia Biztosító utódvállalatai). Bár a Generali csoport egyik korai leányvállalata az Állami Biztosítóval közös tulajdonban került megalapításra (ÁB-Generali), a Generali csoport döntően új szerzésekkel építette fel ügyfélállományát. A csoport állományépítésben jeleskedő korabeli zászlóshajója (Providencia) sikereiben jelentős részt játszott az 1991-es kgfb-liberalizáció kihasználása, illetve a társaság rendkívül jól aknázta ki az 1992-94-es önkormányzati lakásprivatizációt is (az új tulajdonosok biztosítani akarták az újonnan megvásárolt lakásokat)

. Figyelemre méltó, hogy a négy társaságból három már a rendszerváltáskor is jelentős ügyfélállománnyal rendelkezett (Allianz – a Hungária Biztosító, Aegon – az Állami Biztosító, Groupama – az OTP Bank ügyfélállományán keresztértékesítő Garancia Biztosító utódvállalatai). Bár a Generali csoport egyik korai leányvállalata az Állami Biztosítóval közös tulajdonban került megalapításra (ÁB-Generali), a Generali csoport döntően új szerzésekkel építette fel ügyfélállományát. A csoport állományépítésben jeleskedő korabeli zászlóshajója (Providencia) sikereiben jelentős részt játszott az 1991-es kgfb-liberalizáció kihasználása, illetve a társaság rendkívül jól aknázta ki az 1992-94-es önkormányzati lakásprivatizációt is (az új tulajdonosok biztosítani akarták az újonnan megvásárolt lakásokat) Az ötödik helyre a VIG csoport (Vienna Insurance Group) került . Az organikus növekedés ugyan jelentős – a csoport tíz év alatt megnégyszerezte a bevételét – a „nagyok” közé való kerülés azonban az Aegon megvételével következhetett volna be. A magas ajánlati vételárat vélhetően a csoporton belüli szinergia lehetősége támasztotta alá.

. Az organikus növekedés ugyan jelentős – a csoport tíz év alatt megnégyszerezte a bevételét – azonban az Aegon megvételével következhetett volna be. A magas ajánlati vételárat vélhetően a csoporton belüli szinergia lehetősége támasztotta alá. A magyar társaságok díjbevételből való részaránya a növekedés ellenére továbbra is 10% alatti. Az Aegon magyar kézbe kerülésével azonban a hazai tulajdon aránya 20%-ra emelkedne, ami még nem meggyőző, de a kölcsönösen előnyös, bővülő partnerség kialakításához már elég lehet.

Kilátások: átrendeződési és konszolidációs lehetőségek

A biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló Európai Parlament és Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.), röviden Szolvencia II irányelv elfogadása mérföldkő volt a biztosítási szakma történetében. Az irányelven alapuló szabályozás minden európai tagállamban megtörtént, így Magyarországon is bevezetésre került 2016. január 1.-vel. Az irányelv a működés biztonságának emelése érdekében összességében magasabb tőkekövetelményeket ír elő a társaságok számára, de a biztonság emelése érdekében a belső adminisztrációs szintet is megemeli (ORSA, megfelelőségi vezető alkalmazása, stb.).

Az irányelv bevezetése legalább két fontos, a lokális piacokat, így a magyart is meghatározó következménnyel járt.

A csoportokon belüli centralizáció növekedése: Az új szabályozás szerint a fióktelep tőkeigénye önállóan nem, csak az székhely szerinti (anya)vállalatnál jelentkezik, és ennek megfelelően a fióktelepeknél adminisztrációs többletigény sem lép fel (home country control elv). Ez a nemzetközi résztvevőket a centralizáció irányába mozdítja el, főként a stratégiával, tőkével és befektetésekkel, termékfejlesztéssel és viszontbiztosítással kapcsolatos kérdéseket illetően, a lokális piacokon (fióktelepeken) jobbára csak értékesítési fókuszt hagyva. Magyarországon jelenleg hét fióktelep működik – az MNB tőlük csak a felügyeleti díj megfizetését, a pénzmosási szabályzatot, a biztosítási szerződés alaki feltételeit és a biztosítási adó megfizetését kéri számon, valamint nyilvántartást vezet a vezető tisztségviselőikről. A fióktelepesítés kockázata a magyar és az osztrák csoportokon kívül egyébként – ez utóbbiak a Monarchia hagyományait követve Magyarországot is természetes piacuknak tekintik – szinte minden más tulajdonú cégnél felmerül. (A Monarchia hagyománya a trieszti Generali csoport korai visszatérésében is tetten érhető.)

A biztosítóegyesületek fenyegetettsége: a biztosítóegyesületek fontos szerepet töltöttek be az egyes nyugat-európai országok biztosítási szektorainak fejlődésében, jelentős edukációs hatást fejtettek ki, a hosszú idő ugyanakkor alkalmat adott a tőkeakkumulációra is. A nagy európai biztosítótársaságok közül például a Magyarországon is jelen levő Groupama, illetve az Allianz is biztosítóegyesületként, illetve egyesületek szövetségeként kezdte.

A Szolvencia II. szerinti növekvő tőkekövetelményeket a biztosítóegyesületeknek is teljesítenie kell. Az egyes országok eltérő alkalmazkodási stratégiát követtek. A német felügyelet a német egyesületeteket védve 15 éves átmeneti időszakot tárgyalt ki, míg az MNB-nek nem volt ilyen törekvése, a törvény életbe lépésekor pedig ellenőrzést indított, a három legnagyobb biztosítóegyesületnél egyaránt szigorú szankciókat alkalmazva (bírság, értékesítés felfüggesztése, tevékenységi engedély visszavonása). A Szolvencia II. bevezetése így Magyarországon több egyesület ideiglenes vagy végleges ellehetetlenüléséhez vezetett.

A fentiek fényében érdemes megvizsgálni a piac összetételét a stabilitás / tulajdonváltás lehetősége szempontjából is:

A piac közel felét olyan cégek uralják, amelyek Magyarországra fontos stratégiai befektetésként tekintenek – minden magyar és osztrák tulajdonú cég ide sorolható, valamint a trieszti Generali és a belga tulajdonú K&H.

A piac közel 10%-án a közeljövőt illetően fontos kérdés a Groupama és az OTP Bank 2028-ig szóló együttműködési megállapodásának sorsa – ez a Groupama Biztosító tulajdonosainak szándékait és a társaság értékét is jelentősen befolyásolhatja.

Nem zárható ki az értékesítés a piac egyéb holland és német tulajdonú társaságainál sem (NN, Posta, Signal). Érdemes azt is szem előtt tartani, hogy az Allianznál a magyar portfólió fokozatosan veszít a jelentőségéből, a csoporton belül régóra az „others” soron tartják nyilván, a fióktelepesítés évek óta téma a csoporton belül, a tulajdonosok egy megfelelő vételi ajánlatot vélhetően megfontolnának.

Az eladási szándék/vételi ajánlat megfontolása akkor valószínűbb, ha az eladónak pénzre van szüksége. Európai cégeknél ez általában veszteséges befektetéseknél vagy a tőkeigény növekedésekor fordul elő. Az elsőre példa az Aegon amerikai terjeszkedésének kudarca, a másodikra viszont a közelgő kamatemelések adhatnak okot.

Összességében tehát az jelenthető ki, hogy a szerves fejlődés lehetőségét nem számítva, tulajdonosváltás útján tízéves távlatban szélsőséges esetben akár a piac fele is gazdát cserélhet.

A helyreállítás egy lehetséges forgatókönyve

Annak érdekében, hogy Magyarország a „komoly” országokhoz hasonló pályára kerülhessen, azaz az időskorúk megfelelő egészségügyi és anyagi ellátásban részesüljenek, mindez legyen pénzügyileg fenntartható, és az ehhez szükséges magyar megtakarítások a magyar tőkepiacon hasznosuljanak/a magyar államháztartást finanszírozzák, az alábbiakra lehet szükség:

Első lépésben az eladósorban levő Aegon magyar kézbe kerülésének biztosítása. Ezzel elérhető, hogy a hazai tulajdon a magyar biztosítási piacon észrevehető nagyságrendet képviseljen. Ebből a perspektívából vizsgálva az osztrák kivásárlás megakadályozása logikus lépésként értékelhető.

Második lépésként a biztosítási piac szereplői érdekképviseleteinek átalakítására van szükség annak érdekében, hogy a kormányzat hazai stratégiai szakmai partnert kapjon az egészségügy és a nyugdíjrendszer átalakításához. Ez a hazai tulajdonú társaságok szakmai érdekképviseletben való nagyobb szerepvállalását feltételezi. A jelenlegi érdekképviseletek közül a MABISZ ugyan ellát köztestületi funkciókat, az elnökség tagjai azonban döntően magyar tulajdoni hányad nélküli tulajdonosok határozott feladat-ellátási periódusra szerződött jól képzett és tehetséges menedzserei, ettől a szervezettől a jelenlegi formájában így nem várható több évtizedre szóló stratégiai kérdésekben el a kormányzat támogatása.

A stratégiai szakmai partner szükségességét az alábbiak indokolják: Az egészségügy és a nyugdíjrendszer átalakítása nem megy a megtakarítások jelenleginél ésszerűbb és hatékonyabb kezelése nélkül. A jelenlegi rendszer nem hatékony. Gyakorlatilag nincsenek hosszú távú, egészségügyi szándékú megtakarítások, a nyugdíjat illetően pedig az pénztártörvény elfogadása után 28 és az első biztosítási törvény elfogadása után 25 évvel sincs több, mint 5.000 fő, aki biztosítótól vagy nyugdíjpénztártól havi nyugdíjjáradékot kap, mindezt úgy, hogy a pénztárak valódi tulajdonosai nem tesznek a tőkét a rendszerbe, a biztosítási szektor saját tőkearányos nyeresége pedig a biztosítási adó bevezetése óta 20% körüli. A stratégiai szakmai partner így az alábbiakban segíthet a magyar kormányzatnak: partnerség a nyugdíjcélú megtakarítások növelésében, az ezzel kapcsolatos adótámogatások ésszerűsítésében és a felhasználás célhoz kötöttségének növelésében, partnerség az egészségügyi célra fordítható megtakarítások növelésében, az egészségügy átalakításában, a külföldi adósság csökkentése - támogatás abban, hogy a hosszú lejáratú államháztartás-finanszírozási igények kielégítése is hazai forrásokból történhessen meg, a biztosítási szektor profitja magasabb arányban maradjon itthon, alacsonyabb arányban kerüljön repatriálásra. A fentiekkel biztosítható a hazai tulajdonú biztosítók a piacinál gyorsabb szerves fejlődése, így megcélozható, hogy a szektor hazai tulajdonú részének tulajdonváltás nélkül számított piaci részesedése tíz év alatt másfélszereződjön, azaz 20-ról 30%-ra emelkedjen forrás keletkezzen a további tulajdonosváltásokra, amellyel az 50%-os hazai arány is elérhető.



A kooperáció lehetőségei a nyugdíjak területén

A nyugdíjrendszert illetően célszerű az alábbiakból kiindulni:

A három jövedelemtulajdonos (lakosság, vállalatok, állam) közül ma az állami redisztribúció aránya a domináns (beszedi a járulékokat és az adókat, illetve kifizeti a nyugdíjakat), az állam által évente kifizetett nyugdíjak jelenleg a GDP mintegy 9%-ára rúgnak, azaz közel minden ötödik adóforint nyugdíjat finanszíroz.

A nyugdíjazás körülményeit illetően a jelenleg érvényes 65 éves nyugdíjkorhatár az EU-ban átlagosnak mondható, ugyanakkor a 67%-os átlagos kereset-helyettesítési ráta inkább magasnak számít.

A keresetnövekedéssel a nyugdíjak egyenlőtlensége nő a fiatalabb nyugdíjasok javára, az áremelkedéseknek a legidősebb nyugdíjasok a leginkább kitettek, ugyanakkor az egészségügyi kiadások legnagyobbak, körükben a legmagasabb a szegényedés kockázata.

A 13. havi nyugdíj visszaépítése a nyugdíjasok szegénységi kockázatait csökkenti, a rendszer pénzügyi fenntarthatósági kockázatait növeli.

A lakosság öregedése a fenti rendszert a pénzügyi fenntarthatóság szempontjából jelentős kihívás elé állítja.

A nyugdíjasok esetében elmondható, hogy az átlagos éves kiadási szerkezetben a havi vagy sűrűbb kifizetést igénylő tételek aránya mintegy 70–80%-ra rúg.

Érdemes a nyugdíjrendszert az EU-s terminológia szerinti három pillér (jövedelemtulajdonosok) szerint is megvizsgálni:

Következtetések:

Indokolt az állam mellett a másik két jövedelem-tulajdonos aktívabb bekapcsolása a nyugdíjak finanszírozásába , részben az állami nyugdíjrendszer fenntarthatósági kockázatainak csökkentése, részben a nyugdíjasok speciális keresletének (kiemelten az egészségügyi szolgáltatások) biztosítása céljából.

, részben az állami nyugdíjrendszer fenntarthatósági kockázatainak csökkentése, részben a nyugdíjasok speciális keresletének (kiemelten az egészségügyi szolgáltatások) biztosítása céljából. A fenti táblázat jól mutatja, hogy a vállalati, munkáltatói szféra nyugdíj-előtakarékossághoz történő hozzájárulása gyakorlatilag hiányzik. Ezt a munkáltatói bázisú csoportos nyugdíjbiztosításra vonatkozó szabályrendszer kidolgozásával lehet elősegíteni.

vonatkozó szabályrendszer kidolgozásával lehet elősegíteni. A jelenlegi egyéni nyugdíj-előtakarékossági termékek esetében azok a nyugdíj-előtakarékossági termékek tekinthetők az időskorú szegénység elkerülése szempontjából nyugdíjcélúnak, amelyek havi járadékfizetést biztosítanak. Megfontolandónak tartjuk az egyéni nyugdíjcélú adókedvezmények esetében a garanciával rendelkező, védelem jellegű termékek (öregségi nyugdíjkorhatárig tartó vegyes életbiztostások) preferálását a befektetési jellegű termékekkel szemben. A különbségtétel az állami nyugdíjrendszernek kereteket teret adó államháztartás finanszírozását is támogatná.

A fentiekkel megcélozható, hogy 20 éven belül a nyugdíjak 20-25%-az állami nyugdíjat kiegészítő egyéni- illetve munkáltatói (egyaránt tőkefedezeti) ágról származzon. Így a jelenlegi állami felosztó-kirovó nyugdíjrendszerre eső nyomás csökkenhetne, a pénzügyi fenntarthatóság jelentősen javulhatna. Ez – mai értéken számolva – nagyságrendileg évi 7-800 Mrd Ft-os piac megnyitását jelenthetné.

Kooperációs lehetőségek az egészségbiztosítás területén

A biztosítói szféra a magyar társadalom egészsége szempontjából két fontos feladattal rendelkezik, ebből az egyikről, az egészségügyi szolgáltatások fokozott igénybevételének időszakára történő forrásbiztosításról – azaz a nyugdíjak megfelelőségéről – már esett szó.

A biztosítási szféra másik feladata az állami egészségügy kiegészítése. Ez érdemben az állami egészségügy határainak kijelölését követően lehetséges – abban a pillanatban, amikor tisztázódik, hogy milyen szolgáltatások milyen feltételekkel várhatók el állampolgári jogon, illetve az állami egészségbiztosítás keretében, meghatározható az is, ami ezen kívül maradt. Az állampolgári jogon járó, illetve az állami egészségbiztosítás határain kívül eső szolgáltatásokra tudnak a biztosítók veszélyközösséget szervezni.

A „komoly” országokban az jellemző, hogy az állami ellátáson kívül egyéni magánbiztosítást a lakosság 10-15%-a tud igénybe venni, a munkavállalók pedig inkább a munkáltatókon keresztül jutnak az állami alapcsomagot biztosítási elven kiegészítő ellátáshoz. Az ilyen módon értelmezett piaci potenciál nagyságrendje értelemszerűen az állami „alapcsomag” kiterjedésétől függ. A példák azonban sokat mondók - a hozzánk földrajzilag közeli Ausztria esetében a 2019 évi életbiztosítási díjbevétel 5,48 Mrd euró, míg az egészségbiztosítás 2,31 Mrd euróra rúgott. Csak összehasonlításul: ilyen arányok mellett az MNB statisztikája szerint 2019. évi magyar egészségbiztosítási díjbevétel a tényleges 8,1 Mrd Ft helyett 269,8 Mrd Ft-ra rúgna.

A piac átrendeződésének a tétje tehát hosszabb távon nagyságrendileg évi mintegy 1.000 Mrd forint, tágabban értelmezve Magyarország nyugdíj- és egészségügyi rendszerének a fenntarthatósága, működőképessége is lehet.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Címlapkép: Yuriko Nakao/Getty Images