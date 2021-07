Terjed a veszélyes delta variáns, jöhetnek az újabb lezárások és az esés a részvénypiacokon?

Világszerte erősödnek a félelmek a koronavírus delta variánsával kapcsolatban, hogy a lezárások újabb köre jöhet, vagy akár újabb gazdaságélénkítésre is szükség lehet. Egyelőre nem tudni, hogy a korábbi koronavírus-törzseknél veszélyesebbnek és fertőzőbbnek tűnő delta variáns milyen súlyos járványt okoz majd a jelenlegi átoltottsági szintek mellett, de a piacok már reagálnak, az autóipari részvények és az utazási részvények például ismét lefelé vették az irányt. A JP Morgan friss elemzése szerint azonban a delta variáns nem jelent kockázatot a piacokra és az új variáns terjedése miatt nem is változtat a korábbi, optimista véleményén a sztárelemző. Persze kérdéses, hogy mennyire jó virológus egy részvénypiaci stratéga - írja a ZeroHedge.

A JP Morgan stratégája, Marko Kolanovic arra alapozza feltételezését, hogy megvizsgálták az új esetek számának alakulását és a halálozásokat abban a 15 országban, ahol a leginkább terjed a delta variáns és azt találták, hogy a 15 országból 10 esetén csökkentek az új esetszámok, 13 esetén pedig a halálozások is csökkentek ott, ahol már a veszélyes változat fertőz.

Ezt követően három olyan országban vizsgálták meg az esetszámokat és a halálozásokat, ahol ismét elkezdett felfutni a járvány, ez Portugália, az Egyesült Királyság és Oroszország. Portugáliában napi 900 környékére emelkedtek az új esetszámok, ez mindössze a 7 százaléka annak, amit az országban a járvány csúcsán tapasztaltak, a halálozás pedig napi 1 fő körül alakul. Az Egyesült Királyságban napi 14 ezer körüli fertőzést jelentenek, ami bár jelentősebb szám, de átlagban csak napi 9 halálesetet hoznak összefüggésbe a koronavírussal, ami a 0,9 százaléka ahhoz képest, amit a járvány csúcsán látni lehetett a szigetországban.

Ez alapján feltételezhető, hogy a vakcinák hatékonyan megakadályozzák a súlyosabb betegség kialakulását a delta variáns esetén is, hiszen jóval alacsonyabb a halálozási ráta a téli járványhullámhoz képest, amit az alfa, vagyis a brit variáns okozott. Ez pedig részben a magas átoltottságnak, részben a természetes immunitásnak köszönhető, amit az is alátámaszt, hogy a delta variáns halálozásainak többsége azok közül kerül ki, akik nem kaptak oltást – véli az elemző.

Oroszországban kissé más a helyzet, a delta variáns megjelenése szignifikáns emelkedést okozott mind az új esetek számában, mind a halálozásokban, júniusban 39 százalékkal emelkedett a fertőzések száma, a halálozások pedig 36 százalékkal ugrottak meg. Ez egyrészt annak tudható be, hogy a lakosság átoltottsága jóval kisebb arányú, mint például az Egyesült Királyságban, vagy az Egyesült Államokban, mindössze 12 százalék kapta meg eddig mind a két oltását és 14 százalék kapott legalább egy oltást. Másrészt a hivatalosan jelentett fertőzésszámok alapján a természetes immunitás is alacsonyabb arányú Oroszországban. Emiatt pedig bármelyik variáns megjelenésének nagyobb hatása lesz Oroszországban, az ország kilóg a sorból, de erről nem a delta variáns tehet, hanem az immunitás alacsony szintje - magyarázza Kolanovic.

A JP Morgan stratégája szerint éppen ezért a delta variánsnak (vagy bármelyiknek, amely ellen hatékonyak a vakcinák) nem kellene, hogy jelentős hatása legyen a fejlett országok járványhelyzetére, például Európára és Észak-Amerikára, ahol előrehaladott az oltási program.

Persze megkérdőjelezhetjük, hogy mennyire lehet jó virológus egy részvénypiaci stratéga. Arra persze jó az elemzés, hogy alátámassza a Kolanovic egyébként is optimista véleményét a részvénypiacokról, aki megerősítette ajánlását, miszerint a reflációs trade-eket, a ciklikus szektorokat és az érték alapú befektetéseket érdemes longolni, és el kell adni a növekedési részvényeket, valamint a defenzív befektetéseket.

A ZeroHedge felhívja egy érdekes paradoxonra is a figyelmet Kolanovic elemzésében. A stratéga igyekszik a delta variánssal kapcsolatos kockázatokat bagatellizálni, és ezzel az újabb fiskális élénkítés lehetőségét is csökkenti, miközben az olajpiac, az érték alapú befektetések és a hozamok emelkedésére játszik, amihez pedig jól jönnének az újabb stimulusok. Márpedig ha a delta variáns valóban nem okoz újabb súlyos járványhullámot, abban az esetben nem valószínű, hogy újabb élénkítés jön. Az érték alapú befektetések felülteljesítése pedig már lezajlott és beárazódott, a befektetők már szeptemberre figyelnek, amikor a vészhelyzeti intézkedések lejárnak, a bérek csökkenhetnek, ami a gazdaságot – és ezzel együtt az érték alapú befektetéseket is – magával ránthatja - írja a ZeroHegde.