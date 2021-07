Egységet és összetartást kér Amerikától Joe Biden elnök

A koronavírus és más kihívások elleni egységet kért Amerika lakosságától Joe Biden elnök az amerikai függetlenségi nap alkalmából tartott beszéde során tegnap.

A beszédet szemléző Hill azt írja, hogy Biden elsősorban egységre és összetartásra kérte Amerika lakosságát, illetve beszélt a koronavírus elleni küzdelem végső fázisáról is.

„Ma, mindenhol az országban el tudjuk mondani magabiztossággal: Amerika újra egyesül. 245 évvel ezelőtt függetlenséget kiáltottunk ki egy távoli királytól. Ma sosem látott közelségben vagyunk ahhoz, hogy kikiáltsuk egy halálos vírustól való függetlenségünket. Ez nem jelenti persze azt, hogy vége a Covid-19 elleni harcnak. Sok dolgunk van még” – mondta az Egyesült Államok elnöke.

„[A koronavírus] többé nem bénítja meg az országunkat és megvan az erőnk ahhoz, hogy sose bénítsa meg újra” – fogalmazott az elnök.

A Biden-kormány egyébként július 4-ére a lakosság 70%-át immunizálni akarta, ez nem sikerült, viszont Biden elnök hangsúlyozta, hogy ettől függetlenül az ország lakossága újra vissza tud menni dolgozni, a gyerekek iskolába tudnak menni, a gazdaság pedig növekszik.

“Együtt legyőzzük a vírust. Együtt életet lehellünk a gazdaságunkba. Együtt megmentjük az embereket a megosztottságtól és az elkeseredettségtől. De együtt kell ezeket véghez vinnünk” – mondta Biden.

Arra is kérte a lakosságot, hogy oltassák be magukat, illetve beszélt a transzneműek jogairól és a választási törvénymódosításokról is.

