Marakodnak a nagyhatalmak, megszólaltak az elemzőházak az olajárakkal kapcsolatban

Július elején tartotta meg szokásos havi találkozóját az olajkartell, ahol előzetesen arra lehetett számítani, hogy további lazítások jönnek majd, és ennek eredményeként még több olaj érkezhet a piacra. A tárgyalások azonban nem a várakozásoknak megfelelően alakultak, és végül megállapodás nélkül értek véget. Mindeközben pedig a nagyobb elemzőházak is közzétették friss kilátásaikat az olajárakkal kapcsolatban.

A július eleji találkozón az OPEC+ tagországok abban állapodtak meg, hogy augusztustól decemberig minden hónapban napi 400 ezer hordóval emelnék meg az össztermelést. Emellett azonban abban is szerettek volna dűlőre jutni az olajnagyhatalmak, hogy a jövő áprilisban lejáró olajtermelési megállapodást kitolják 2022 végéig az eddig is érvényben lévő feltételek mellett. A tagok többsége erre egyébként hajlandónak is mutatkozott, de az Egyesült Arab Emírségek az utolsó pillanatban kifogást emelt a javaslat ellen, ami végül az egyeztetések felbomlásához vezetett. A koordináció meghosszabbításával kapcsolatos megállapodás hiánya azonban azt is jelenti, hogy várhatóan augusztustól mégsem növekszik majd az OPEC+ kitermelése, ami meglehetősen kaotikus helyzethez vezethet. Erről alábbi cikkünkben írtunk részletesebben

Mindeközben pedig reagáltak a nagyobb elemzőházak is a helyzettel és az olaj kilátásaival kapcsolatban.

UBS

A svájci elemzőház szerint az augusztusi termelésnövelés elmaradása miatt várhatóan továbbra is szűkös marad a kínálat, aminek következtében a Brent ára hordónként 80 dollárra emelkedhet szeptemberig. Továbbra is lehetségesnek tartanak egy megállapodást, de ha az mégsem jönne létre, akkor érdemes lesz figyelemmel követni, hogy mennyire tartják majd magukat a tagországok az eddigi kvótákhoz.

ING

A holland bank hasonló véleményen van, és úgy gondolják, hogy a termelésnöveléssel kapcsolatos megegyezés hiánya ahhoz vezethet, hogy a tagországok nem fogják majd tartani magukat a kvótákhoz. Ez pedig a 2020-as koordinációs megegyezés végét jelentheti, és akár újabb árháborúhoz is vezethet. Véleményük szerint külön kellene kezelni egymástól az augusztus és december közötti termelés alakulását, illetve a szélesebb koordinációs megegyezés meghosszabbítását.

FGE

A tanácsadó cég szerint, ha nincs megállapodás, akkor az olajár 85-90 dollár közelébe emelkedhet hordónként. Valószínűbb lehet azonban valamilyen kompromisszumos megállapodás elérése a következő hetekben, de addig az árak emelkedésére lehet számítani. Az is valószínűtlen, hogy a mostani perpatvar következtében az Egyesült Arab Emírségek elhagyja az olajkartellt. Az elemzők azonban arra számítanak, hogy az amerikai palaolajtermelés jelentősen növekedhet jövőre a magasabb árak mellett.

RBC

A befektetési bank szerint kérdéses az Egyesült Arab Emírségek elkötelezettsége az olajkartell felé. Az ország jelentősen több olaj termelésére lenne képes, és a mostani vita is úgy tűnik, hogy többről szól az olajpolitika alakításánál.

Rystad Energy

A norvég kutatóintézet szerint egyetlen tagországnak sem érdeke, hogy változatlan maradjon a kitermelés mértéke júliust követően, így az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy valamilyen köztes megállapodásra jutnak a felek. Ha végül abban állapodnak meg a tagok, hogy több mint 500 ezer hordóval nő a termelés augusztustól, akkor gyors korrekció is elképzelhető az olajárban. Nagyobb mozgások azonban mindkét irányban elképzelhetőek.

A Brent ára ma 0,8 százalékkal került feljebb hordónként 78,1 dollárra, idén 51 százalékos pluszban áll.

A WTI árfolyama pedig 0,6 százalékkal emelkedett 76,8 dollárra hordónként, év eleje óta közel 60 százalékot ralizott.

(Bloomberg)

Címlapkép: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images