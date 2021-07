Extrém növekedés és megosztó üzleti gyakorlat - Tőzsdére megy a botrányokat halmozó Robinhood

Júliusban tőzsdére mehet a kisbefektetőket alaposan megosztó online brókercég, a Robinhood, amely gyakorlatilag ingyenes kereskedést biztosít a felhasználói számára. Függetlenül attól, hogy éppen szereti-e őket valaki vagy a botrányai miatt utálja, az kétségtelen, hogy masszív növekedést produkált a társaság az elmúlt években, és már közel 20 millió ügyféllel rendelkezik. A sherwoodi erdő hőséről elnevezett cég tavaly ráadásul már nyereséges is volt, és az idei első negyedévben is az lehetett volna, ha nem kellett volna elkönyvelniük egy hatalmas egyszeri veszteséget, ami az év eleji mémrészvényes őrületnek köszönhető. Az sem semmi, hogy a Robinhood teljes árbevételének 6 százaléka a dogecoin kereskedéséhez kapcsolódott az év első három hónapjában, de más érdekességek is kiderültek még a társaság által kiadott tőzsdei regisztrációs dokumentumból.

Öles léptekkel előre

A Robinhoodot kifejezetten azzal a céllal hozták létre, hogy a kisbefektetők könnyebben és olcsóbban juthassanak hozzá részvényekhez és opciókhoz. Az online brókercég platformja kvázi ingyenes: ingyen lehet számlát nyitni, nincsenek havi díjak, és ami a legfontosabb, hogy tranzakciós díjat sem számítanak fel a kereskedés után.

Ez természetesen sok befektető számára vonzó ajánlat volt, így nem meglepő, hogy

az egyenleggel rendelkező ügyfélszámlák száma az első negyedévben már elérte a 18 milliót, ami 151 százalékos növekedést jelent év/év alapon.

Meglehetősen sok ügyfelet szerzett tehát az elmúlt néhány évben a Robinhood, hiszen 5 évvel ezelőtt még csak 300 ezer ügyfelük volt.

Forrás: SEC, Form S-1

Hasonlóan jelentős növekedés látható még a havi aktív felhasználók (MAU) számában is, ami 107 százalékkal 17,7 millió főre emelkedett a tavalyi év hasonló időszakához képest. A napi aktív felhasználók (DAU) száma sem kevés, amely idén februárban meghaladta napi átlagban a 10 millió főt is, bár utána márciusban már némileg visszaesett.

Forrás: SEC, Form S-1

A növekedés meglátszik az árbevétel emelkedésében is, amely az idei első negyedévben elérte az 522 millió dollárt, ami 309 százalékkal magasabb év/év alapon. Fontos azonban, hogy a bevételek növekedése nem csak az új felhasználók aktivitásához köthető, hanem a már meglévő ügyfelek is egyre több bevételt generálnak a cégnek. Ez látható az alábbi ábrán is, amely azt mutatja, hogy mekkora bevételt generáltak az egyes ügyfélcsoportok a számla évének megnyitása szerint csoportosítva.

Forrás: SEC, Form S-1

A Robinhood a növekedés mellett a termékpalettáját is bővítette az elmúlt években, ahol az ügyfelek részvények mellett tudnak kereskedni tőzsdén kereskedett befektetési alapokkal, kriptovalutákkal és opciókkal is. A platform lehetőséget biztosít a frakcionális kereskedésre is (lehetséges fél vagy negyed darab részvényt venni stb).

Fontos azonban megjegyezni, hogy a cég jelenleg kizárólag az Egyesült Államokban végzi tevékenységét kizárólag amerikai állampolgárok részére. Ez nyilván részben annak is köszönhető, hogy az order flow eladásának (PFOF) gyakorlata sok helyen törvénybe ütköző, holott ez jelenti a cég fő bevételi forrását.

Árbevétel és költségek

A társaság árbevétele alapvetően három tényezőből áll

Tranzakció alapú bevételek: ez az úgynevezett order flow eladását (PFOF) takarja, vagyis azt a gyakorlatot, hogy az ügyfelek megrendeléseit bizonyos árjegyző brókercégek felé irányítja a Robinhood, akik meg a vételi és eladási jegyzések közötti különbözeten elért profit egy részét visszaadják cserében. A PFOF számos érdekkonfliktust felvet, és több országban is törvénybe ütközik alkalmazása, többek között Kanadában és az Egyesült Királyságban is, ám az Egyesült Államokban megengedett bizonyos feltételek teljesülése mellett. A jutalék számítása termékenként eltérő, de érvényes részvényekre, opciókra és kriptovalutákra is.

A tavalyi évet tekintve a PFOF jellegű bevételek adták a teljes árbevétel körülbelül 75 százalékát, míg az idei első negyedévben a 81 százalékát.

Nettó kamatbevételek: ezek elsősorban értékpapír-kölcsönzésből származnak, illetve a felhasználóknak nyújtott hitelekből (margin loan), de a készpénzjellegű állomány elhelyezése után kapott betéti kamatok is ide tartoznak. Emellett vannak kamatkiadásai (pl. hitelkeret) is a társaságnak, amelyet ebből levonnak.

ezek elsősorban értékpapír-kölcsönzésből származnak, illetve a felhasználóknak nyújtott hitelekből (margin loan), de a készpénzjellegű állomány elhelyezése után kapott betéti kamatok is ide tartoznak. Emellett vannak kamatkiadásai (pl. hitelkeret) is a társaságnak, amelyet ebből levonnak. Egyéb bevételek: ide főleg a prémium szolgáltatás bevételei tartoznak, ami a „Robinhood Gold” márkanév alatt fut, és különböző extrákat kínál a felhasználók számára.

Költségoldalon már kevesebb meglepetést lehet találni, ennek főbb részei

Bróker és tranzakciós költségek: ennek részei a klíringházak és szabályozók felé fizetett jutalékok, a piaci adatokhoz való hozzáférés költségei, illetve egyes munkavállalók bérköltsége is ide tartozik.

ennek részei a klíringházak és szabályozók felé fizetett jutalékok, a piaci adatokhoz való hozzáférés költségei, illetve egyes munkavállalók bérköltsége is ide tartozik. Technológia és fejlesztés: ezek gyakorlatilag a szokásos K+F költségek, amelyek a platform és termékek fejlesztéséhez kapcsolódnak.

ezek gyakorlatilag a szokásos K+F költségek, amelyek a platform és termékek fejlesztéséhez kapcsolódnak. Működési kiadások: ez alapvetően az ügyfélszolgálattal kapcsolatos költségeket jelenti, illetve azokat, amelyek szorosan kapcsolódnak a működéshez (pl. onboarding, validáció). Érdemes megemlíteni, hogy a hitelveszteséggel kapcsolatos tartalékképzést is itt számolja el a társaság.

ez alapvetően az ügyfélszolgálattal kapcsolatos költségeket jelenti, illetve azokat, amelyek szorosan kapcsolódnak a működéshez (pl. onboarding, validáció). Érdemes megemlíteni, hogy a hitelveszteséggel kapcsolatos tartalékképzést is itt számolja el a társaság. Marketing: ez magától értetődően a hirdetésekkel, illetve az értékesítéssel kapcsolatos kiadásokat jelenti, de más tételek is szerepelnek még ezen a soron (pl. szolgáltatás kiesése miatt keletkező ügyfélveszteségek).

ez magától értetődően a hirdetésekkel, illetve az értékesítéssel kapcsolatos kiadásokat jelenti, de más tételek is szerepelnek még ezen a soron (pl. szolgáltatás kiesése miatt keletkező ügyfélveszteségek). Általános és adminisztratív: ebbe a körbe tartozik többek között a pénzügyi, a HR, a kockázatkezelési és a jogi osztályok bérköltsége, de a peres eljárások rendezése miatti kifizetések is.

Összességében, ha a legfrissebb 2021-es első negyedévet tekintjük, akkor az látható, hogy a Robinhood árbevétele mintegy 522 millió dollár volt, míg a költségek 464 millió dollárt tettek ki, vagyis nyereségesen működött a társaság, ha egy nagyobb egyszeri tételtől eltekintünk.

A társaság ugyanis elszámolt az első negyedévre egy készpénzmozgással nem járó közel 1,5 milliárd dolláros átváltható kötvények és warrantok valós értékében bekövetkező változás nevű költségtételt.

Az elsőre furcsán hangzó és igen nagynak tűnő tétel mögött az áll, hogy még februárban a Robinhood kibocsátott közel 3,5 milliárd dollár értékben átváltható kötvényeket, amelyekhez warrantok is tartoztak. Ezek pedig lényegében a majdani kibocsátási árhoz képest nagyjából 30 százalékos diszkont mellett lesznek átválthatóak részvényekre.

Ez kvázi azt jelenti, hogy a társaság 5 milliárd dollár értékű részvénycsomagot adott el a hitelezőknek 3,5 milliárd dollárért cserébe.

Ezt pedig most a számviteli elszámolás sajátosságai miatt valós értékben történő változásként írnak le, de lényegében majd a részvényesi tőkét fogja potenciálisan felhígítani a tranzakció.

Na, de miért volt erre szükség?

Röviden azért, mert februárban a mémrészvények (pl. GameStop, AMC) körüli őrület miatt megnövekedett a volatilitás, ami miatt jelentős többletfedezetet kellett volna a társaságnak elküldenie a klíringházaknak. Erre azonban nem volt elég tartaléka, így égetően nagy szükség volt gyors tőkebevonásra. Ezt pedig csak igen gyatra feltételek mellett tudták megtenni.

A társaság árbevételének és adózott eredményének alakulása 2017-2020 között az alábbi ábrán látható.

Kockázatok

Profitabilitás: a Robinhood 2013 és 2019 között folyamatosan veszteséges volt, bár a 2020-as pénzügyi évet már kisebb nyereséggel zárta a társaság. A növekedéssel párhuzamosan várhatóan emelkednek majd a cég kiadásai is, beleértve a marketing, a technológiai fejlesztés, illetve az ügyféltámogatás költségeit is. Emellett azonban kiemelten fontos, hogy a Robinhood árbevételének egy jelentős része az order flow eladásából (PFOF) származik, így amennyiben ezt a gyakorlatot például betiltanák a szabályozók, akkor az bizony elég érzékenyen érintené a profitot. Már említettük, hogy egyes országokban ez a gyakorlat nem megengedett.

a Robinhood 2013 és 2019 között folyamatosan veszteséges volt, bár a 2020-as pénzügyi évet már kisebb nyereséggel zárta a társaság. A növekedéssel párhuzamosan várhatóan emelkednek majd a cég kiadásai is, beleértve a marketing, a technológiai fejlesztés, illetve az ügyféltámogatás költségeit is. Emellett azonban kiemelten fontos, hogy a Robinhood árbevételének egy jelentős része az order flow eladásából (PFOF) származik, így amennyiben ezt a gyakorlatot például betiltanák a szabályozók, akkor az bizony elég érzékenyen érintené a profitot. Már említettük, hogy Koncentráció: az árbevétel egy jelentős részét adó PFOF jellegű bevételek nagy része ráadásul csak néhány árjegyző brókerhez kötődik.

A társaság prospektusa szerint az idei első negyedévben a teljes árbevétel közel 60 százalékát négy darab bróker által nyújtott jutalék adta, amelyet azok az order flow eladása után fizettek.

Likviditás: a mémrészvények körüli februári őrületben jelentősen nőtt a volatilitás, ami miatt a korábbinál nagyobb fedezetet kellett volna biztosítania a Robinhoodnak. Ezt végül csak sürgős és kedvezőtlen feltételek melletti tőkebevonással tudták megoldani, miközben korlátozták egyes részvények kereskedését. Hasonló esemény előfordulhat még a jövőben is.

a mémrészvények körüli februári őrületben jelentősen nőtt a volatilitás, ami miatt a korábbinál nagyobb fedezetet kellett volna biztosítania a Robinhoodnak. Ezt végül csak sürgős és kedvezőtlen feltételek melletti tőkebevonással tudták megoldani, miközben korlátozták egyes részvények kereskedését. Hasonló esemény előfordulhat még a jövőben is. Peres eljárások és szabályozás: a társaság ellen számos jogi eljárás zajlik, többek között a szolgáltatás 2020 márciusi leállása, a PFOF jellegű bevételek, a 2021 februári kereskedési korlátozások, illetve egyes ügyfélszámlákhoz történő jogosulatlan hozzáférések miatt. A botrányok pedig felkeltették az SEC figyelmét is, amely több ügyben is vizsgálódik, illetve elképzelhető, hogy a szabályozásban is változások lesznek.

a társaság ellen számos jogi eljárás zajlik, többek között a szolgáltatás 2020 márciusi leállása, a PFOF jellegű bevételek, a 2021 februári kereskedési korlátozások, illetve egyes ügyfélszámlákhoz történő jogosulatlan hozzáférések miatt. illetve elképzelhető, hogy a szabályozásban is változások lesznek. Tapasztalatlan befektetők: a platform felhasználóinak egy jelentős része, több mint 50 százaléka még sohasem kereskedett korábban. Ha ők hirtelen abbahagynák a kereskedést vagy átpártolnának egy másik brókerhez, akkor ez szintén nyomot hagyna a bevételeken.

Kriptovaluták

A kockázatok kapcsán érdemes röviden kitérni a kriptovalutákkal kapcsolatos tranzakciókra is, amelyek a társaság teljes árbevételének 17 százalékát adták az idei első negyedévben, míg az ezt megelőző három hónapban ez az arány még csak 4 százalék volt. A platform jelenleg hét kriptovaluta kereskedését biztosítja, de az ezekből származó tranzakciós bevételek 34 százalékát Elon Musk kedvence, a dogecoin adta.

Ez azt jelenti, hogy a Robinhood teljes árbevételének mintegy 6 százalékát a dogecoin kereskedése után visszajáró tranzakciós jutalék adta az idei első negyedévben, ami nagyjából 30 millió dollárt jelent.

Az pedig különös pikantériát ad az egész dolognak, hogy ráadásul még csak nem is az év első három hónapjában robbant be igazán a kutyás kriptovaluta, hanem a másodikban. Érdekes lesz majd tehát a második negyedéves statisztikákat is megfigyelni - ha ez a lebontás elérhető lesz -, hogy mennyi bevételt hozott a sherwoodi erdő hősének a dogecoin. Az érme másik oldala azonban az, hogy amennyiben a kriptovaluták iránti lelkesedés csökkenne, akkor az a bevételeken is nyomot hagyhat.

Botrányok és megosztó üzleti gyakorlat

Június végén a Finra néven ismert szabályozó hatóság a Robinhoodot 57 millió dolláros bírsággal sújtotta egy sor hiba miatt, és kötelezte a céget, hogy fizessen mintegy 12,6 millió dolláros kártérítést, valamint kamatokat több ezer károsult ügyfélnek. A társaság például számos ügyfél számára engedélyezte az opciókkal való kereskedést, amikor az ügyfelek számára ez nem volt megfelelő, de sokan pórul jártak a cég 2020. márciusi rendszerleállásai miatt is.

Tavaly júniusban egy 20 éves kereskedő öngyilkos lett, miután azt hitte, hogy 730 ezer dollár veszteséget halmozott fel a kereskedési alkalmazáson. A Robinhood egy e-mailt küldött neki, melyben követelték tőle, hogy pár napon belül 170 ezer dollárt fizessen be a veszteségből. Másnap – már a halálát követően – kapott egy újabb e-mailt, melyben a Robinhood helyesbített és azt írták, hogy nem tartozott nekik semmivel.

A Robinhood egy e-mailt küldött neki, melyben követelték tőle, hogy pár napon belül 170 ezer dollárt fizessen be a veszteségből. Másnap – már a halálát követően – kapott egy újabb e-mailt, melyben a Robinhood helyesbített és azt írták, hogy nem tartozott nekik semmivel. Az év eleji mémrészvényes őrület során a társaság korlátozta több részvény kereskedésé t is, ahol csak a pozíciók zárását engedték (pl. GameStop, AMC, Nokia). A szokatlanul magas forgalom és volatilitás miatt ugyanis félő volt, hogy nem lesznek képesek teljesíteni az előírt tőkekövetelményeket, és így próbálták menteni a menthetőt. Ez természetesen elég komoly népharagot gerjesztett.

t is, ahol csak a pozíciók zárását engedték (pl. GameStop, AMC, Nokia). A szokatlanul magas forgalom és volatilitás miatt ugyanis félő volt, hogy nem lesznek képesek teljesíteni az előírt tőkekövetelményeket, és így próbálták menteni a menthetőt. Ez természetesen elég komoly népharagot gerjesztett. Azért is kapott egy 65 millió dolláros bírságot a cég, mert megtévesztette a befektetőket annak kapcsán, hogy miből szerzi a bevételeit. Az amerikai tőzsdefelügyelet, az SEC vizsgálata arra jutott, hogy 2015 és 2018 közt a Robinhood csak részlegesen magyarázta el a befektetőinek a GYIK-oldalán, hogy miből szerzi a pénzét. Fel sem fedték azt, hogy a bevételeik nagyobb részét az úgynevezett „payment for order flow” (PFOF) gyakorlatból szerzik, ami azt jelenti, hogy a felhasználók kereskedési ügyleteinek lebonyolítását gyakorlatilag eladják egy nagyobb kereskedőnek, aki ezért fizet cserében. Erre szokás azt mondani, hogy ha valami ingyen van, akkor te vagy a termék.

Az amerikai tőzsdefelügyelet, az SEC vizsgálata arra jutott, hogy 2015 és 2018 közt a Robinhood csak részlegesen magyarázta el a befektetőinek a GYIK-oldalán, hogy miből szerzi a pénzét. Fel sem fedték azt, hogy a bevételeik nagyobb részét az úgynevezett „payment for order flow” (PFOF) gyakorlatból szerzik, ami azt jelenti, hogy a felhasználók kereskedési ügyleteinek lebonyolítását gyakorlatilag eladják egy nagyobb kereskedőnek, aki ezért fizet cserében. Erre szokás azt mondani, hogy ha valami ingyen van, akkor te vagy a termék. Tavaly októberben pedig közel 2000 számlát törtek fel hackerek a Robinhoodnál.

Az IPO részletei

Egyelőre az még nem ismert, hogy pontosan mennyi részvényt és milyen áron bocsátana ki a társaság az IPO keretében, de néhány dolgot már most is lehet tudni:

A bevont tőke egy részét a rendelkezésre álló hitelkeretből lehívott összegek visszafizetésére használná fel a társaság, míg a maradékot működőtőkére, tőkeberuházásra, és általános vállalati célokra fordítaná.

A törzsrészvényeket a Nasdaqra vezetik be és a „Hood” szimbólum alatt lesznek elérhetőek.

A kibocsátási folyamatba bevonják majd a kisbefektetőket is, akik a jegyzés 20-35 százalékát adhatják majd, erre a platform „IPO Access” felületén tudnak feliratkozni.

Egyes források szerint a Robinhood nagyjából 40 milliárd dolláros értékelést szeretne megcélozni az IPO során.

A tőzsdei bevezetésre még várhatóan ebben a hónapban sor kerül.

Az IPO két fő szervezője a Goldman Sachs és a JP Morgan, de részt vesz benne még a Barclays, a Citi és a Wells Fargo is.

Címlapkép: Gabby Jones/Bloomberg via Getty Images