Két hét múlva rajtol a Kékszalag: idén először adják át a KPMG Fair Play különdíjat

Július 22-én, reggel kilenc órakor rajtol el az 53. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj. Idén is több mint hatszáz hajó részvételére számít a verseny rendezője, a Magyar Vitorlás Szövetség. A programok tekintetében lesznek ugyan változások, de ami nem változik, hogy a versenyzőknek a Balatonfüred-Balatonkenese-Siófok-Tihany-Keszthely-Balatonfüred távot kell teljesíteniük, ami légvonalban 155 kilométeres távolság, de a szélviszonyok alakulásának megfelelően, ennél sokkal több is lehet. A résztvevőknek negyvennyolc órája van az 53. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj teljesítésére, tehát 2021.07.24-én reggel 9:00 óráig lehet érvényesen beérni a célba.

„Az idei esztendőben is a vitorlázás ünnepe lesz a Kékszalag, amire nem csak a versenyzők készülnek, hanem a Magyar Vitorlás Szövetség is. A háttérben nagyon sokan dolgoznak azért, hogy sikeres legyen a lebonyolítás és a verseny folyamatosan követhető legyen az érdeklődők számára online és offline is. Azt sem szabad elfelejteni, hogy több mint ötszáz hajóról beszélünk, ami közel háromezer vitorlázót jelent – ennyi hajó egyidejű jelenléte a tavon már önmagában is rendkívül nagy esemény, különösen, ha versenyeznek egymással.” – mondta az esemény beharangozó sajtótájékoztatóján Gerendy Zoltán, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke.

Idén először KPMG Fair Play különdíjban részesíti cégünk azt a versenyzőt, hajót, csapatot, amely a fair play szellemében tesz kiemelkedőt a verseny ideje alatt.

„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Dr. Kamuti Jenő, a Nemzet Sportolója, a MOB elnökségi tagja elfogadta felkérésünket és ő lesz a KPMG Fair Play Díj fővédnöke. Abban bízunk, hogy hagyományt teremtünk kezdeményezésünkkel hisz a fair play nemcsak a vízen és a sportban, hanem a gazdasági életben is kiemelt fontosságú. A vitorlázás - az üzleti élethez hasonlóan - taktikus sport, a versenyzők, a szervezők és a szakemberek eddig is figyeltek egymásra és ez a jövőben sem lesz másképp. Ahogy a sportban, úgy a gazdasági életben is nélkülözhetetlen, hogy a szereplők bízhassanak egymásban, a fair play szellemében küzdjenek. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy e kezdeményezést elindítsuk az MVSZ szakmai partnereként.” – mondta Liptay Gabriella, a KPMG Fair Play Díjat alapító KPMG Magyarország Marketing és Kommunikációs Igazgatója.

Az 53. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjjal kapcsolatos legfontosabb információkat Holczhauser András, az MVSZ főtitkára foglalta össze. „Továbbra is kiemelten kezeljük a versenyzők és versenyrendezőink egészségének megőrzését, ezért a versenyen számos óvintézkedést vezetünk be. A nevezés helyszínére kézfertőtlenítés követően csak maszkban és korlátozott létszámban léphetnek be a sportolók, a távolságtartás szabályira minden eseményünkön felhívjuk a figyelmet, a rajtengedélyes sportolók csak védettségi igazolvánnyal nevezhetnek a versenyre. A nevezésre ezúttal is az Anna Grand Hotelben kerül sor július 21-én és a nap különlegessége lesz, hogy 17:00 órától a balatonfüredi Vitorlás tér lesz a házigazdája az első magyar E-Sailing bajnokság fináléjának. A Kékszalag rajtját ezúttal is meg lehet majd nézni a partról is. Büszkék vagyunk arra, hogy idén is a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. a verseny hivatalos díjszállítója. A díjkiosztó ünnepség a Gyógy téren lesz, július 24-én, szombaton. Fontos változás, hogy a Kékpántlika (2021. július 21.) gyermekverseny idéntől a balatonfüredi móló előtti vízterületen kerül lebonyolításra, így közelebb hozzuk a gyermekek látványos küzdelmét a szülők, az érdeklődők, a szurkolók számára.” – mondta Holczhauser András.

