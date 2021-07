Nem vesztegeti az időt a kormány, már ajánlatot is tett a budapesti reptérre

Újabb lépést tett a magyar állam a budapesti repülőtér megszerzése felé, a Bloomberg értesülései szerint a héten indikatív ajánlatot tett a kormány a légikikötőre. A repülőtér legnagyobb tulajdonosa, a német AviAlliance egyelőre nem kommentálta a híreket a Bloombergnek.

Mennyi lehet az ár?

Az ügyhöz közel álló források szerint az árazás a piaci ár alatt van, ha a közelmúlt hasonló tranzakcióival hasonlítjuk össze, például a Sydney repülőterére tett felvásárlási ajánlattal.

Az ausztrál reptérre nemrégiben 22-szeres EV/EBITDA-szorzón érkezett ajánlat, ha a koronavírus-járvány előtti utolsó zavartalan év, 2019 eredményével számolunk. De ha például a londoni vagy a nizzai repülőtér 2016-os felvásárlását, vagy a brüsszeli reptér 2019-es felvásárlását nézzük, azokra is 20 feletti EV/EBITDA-rátán került sor - emlékeztet a Bloomberg.

A Bloomberg cikke pontos ajánlati árat nem közöl, de az árazással kapcsolatos kommentár némi iránymutatást adhat. A Budapest Airport 2020-as beszámolója szerint a 2019-es évet 228,7 millió eurós EBITDA-val zárta a reptér, ha alsó hangon 20-szoros rátával számolunk és szintén a válság előtti utolsó évre, 2019-re alkalmazzuk az EV/EBITDA-szorzót, az közel 4,6 milliárd eurós vállalatértéket jelent most. Ebből a nettó hitelállománytól tisztítva 4,1 milliárd eurós piaci érték adódik, ami a jelenlegi forint/euró árfolyammal számolva 1455 milliárd forintnak felel meg. Mivel az állam nem feltétlenül 100 százalékos tulajdonrészt célzott meg, csak többségi tulajdont, így valószínűleg ennél alacsonyabb összegű az ajánlat.

A Bloomberg egy korábbi cikke szerint még mielőtt kitört volna a koronavírus-járvány, 3 milliárd euróra becsülték a reptér értékét, a HVG pedig tavaly arról írt, hogy a reptér (pontosabban az üzemeltetési koncesszió) értéke 700-800 milliárd forint lehet.

Eddig nem volt eladó a budapesti reptér

A Budapest Airport tulajdonosai eddig nem mutattak hajlandóságot arra, hogy eladják a részesedésüket, sőt, hangsúlyozták, hogy a repülőtér „tőkeerős és hosszú távon elkötelezett tulajdonosai” és a tavalyi év hatalmas vesztesége ellenére, amit a járvány idézett elő, a vállalat működése és finanszírozása stabil, likviditása folyamatosan biztosított. Ugyanakkor hangot adtak félelmeiknek, hogy a magyar kormány nyomást gyakorolhat rájuk, hogy meggondolják magukat, például elvághatják őket a pandémia alatt juttatott támogatásoktól, vagy megakadályozhatják a létesítményfejlesztések engedélyezését.

Egyelőre csak a reptér működtetését kritizálja a kormány: Palkovics László, aki kormánybiztosként felel a Budapest Airport többségi tulajdonrészének megszerzéséért, a Portfolio-nak nyilatkozva korábban azt állította, hogy a 2005-ös privatizáció óta a budapesti repülőtér nem fejlődött. Az innovációs és technológiai miniszter korábban elmondta, hogy fair ajánlatot terveznek adni a budapesti légikikötőre, de ha a tulajdonosok visszautasítják azt, abban az esetben más módszerekhez folyamodhatnak, hogy átvegyék az irányítást.

Az államnak ugyanis stratégiai és üzleti szempontból szüksége van a reptérre, különösen most a koronavírus járványt követő gazdasági újraindításban, amelyben a turizmusnak központi szerepe lesz.

- mondta el két hete a Figyelőnek nyilatkozva Palkovics László.

Egy kis történelem

Azóta, hogy az állam eladta a budapesti repülőteret, több tulajdonos kezén is megfordult a cég. A Budapest Airport privatizációja 2005. decemberében zajlott le, ekkor a repülőtér 75 évre szóló üzemeltetési jogát a brit BAA International szerezte meg, több mint 460 milliárd forintért. Alig két évvel később, 2007-ben a német ingatanfejlesztő, a Hochtief vásárolta meg a budapesti repteret, aki 2013-ban adott túl rajta, a teljes reptér-portfoliójával együtt. Ekkor került jelenlegi tulajdonosához, a kifejezetten repterekre specializálódott AviAlliance többségi tulajdonába a budapesti reptér, amely a budapesti mellett az athéni, a düsseldorfi, a hamburgi és a Puerto Rico-i repteret is üzemelteti. (A magyar állam ekkorra teljesen kiszállt a Budapest Airportból, 2011-ben ugyanis eladta a maradék, 25 százalékos részesedését is.)

Tavaly röppent fel a hír, hogy egy magyar befektetőkből álló konzorcium tárgyal a Budapest Airport megvásárlásáról, amelynek tagja az egyik leggazdagabb hazai ingatlanpiaci befektető, Jellinek Dániel, az Indotek Csoport tulajdonosa. Idén már arról szóltak a hírek, hogy az állam venné meg a repteret és ez májusban hivatalossá is vált, amikor az ITM közzétette, hogy megkezdődnek a reptér visszaszerzésének előkészületei: a kormány döntése alapján tárgyalások kezdődhetnek az üzemeltető cég többségi tulajdonrészének megszerzéséről, a meginduló folyamat koordinációjáért pedig Palkovics László felel.

A drámai 2020-as év

A budapesti reptér megszerzését egy, az iparágnak különösen nehéz időszakra időzítette az állam. A pandémia miatt világszerte jelentősen csökkent az utasforgalom a világ repülőterein, így Budapesten is, pedig a járvány előtti években az egyik leggyorsabban növekvő forgalmú reptér volt a régióban a budapesti. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér éves forgalma 3,86 millió főre zuhant tavaly, szemben a 2019-ben fogadott 16,2 millió utassal és még 2021 első fele is gyengén alakult, a repülőtér arra számít, hogy csak nyártól indulhat meg az utasforgalom visszaépülése. A teljes felépülés pedig lassú lesz, a 2019-es év rekordforgalma csak 2022-2023 környékén térhet vissza a menedzsment várakozásai szerint.

A repülőtér cargo forgalma 2020-ban stabil maradt (és 2021 első negyedéve az árumennyiség tekintetében a repülőtér történetének legerősebb negyedévét jelentette), az erős teherforgalom azonban nem tudta kompenzálni a töredékére eső utasforgalmat. Ennek eredményeként a Budapest Airport bevétele 64 százalékkal zuhant 2020-ban 2019-hez képest és masszívan veszteséges lett a vállalat.

A működési eredmény szintjén 17 millió eurós, az adózott eredmény tekintetében pedig közel 110 millió eurós veszteséggel zárta a tavalyi évet.

A fejlesztések

Bár Palkovics László többször hangsúlyozta, hogy nem fejlődött a repülőtér a jelenlegi tulajdonos alatt, ezt a Budapest Airport rendszeresen cáfolja közleményeiben. A legutóbbi közleményük szerint a repülőtér fejlesztését célzó beruházások a koronavírus ellenére sem álltak le, a Budapest Airport több projekt megvalósítását - az alacsony utasforgalom miatt – előre hozta. 2020 végéig, két év alatt 167 millió euró értékben valósultak meg fejlesztések – ebből még a járvány által sújtott 2020-ban is 81 millió euró értékben - a beruházások pedig 2021 első negyedévében is folytatódtak, például az alábbiakat:

A Budapest Airport tavaly átadta az új, 11 500 négyzetméteres utasmólót.

Megépült a csomagosztályozási kapacitásokat 50%-kal megnövelő poggyászosztályozó csarnok.

Megújult a terminálépület előtti, parkolásra, illetve ki- és beszállásra szolgáló terület.

A 2A Terminál indulócsarnoka új padlóburkolatot kapott.

A mosdók kapacitása közel 75%-kal nőtt, és 11 új ivókút is várja az utazóközönséget.

A repülőtéren rendelkezésre álló koronavírus tesztközpont márciustól további hat mintavételi helyiséggel egészült ki a mindenki számára elérhető tesztállomás a 2B Terminálon. Emellett rendelkezésre áll további négy állomás is, amelyek szükség esetén bármikor megnyithatók.

Számos háttérfejlesztés jelenleg is folyamatban van a repülőtéren, például a forgalmi előterek felújítása, a P, Q és R jelzésű gurulóutak és a hozzájuk tartozó padkák karbantartása, megújulnak a szervizutak és a 2. Terminál épületgépészeti berendezéseit irányító rendszereket is modernizálják.

Elkészült az Európai Unió támogatásával finanszírozott, új repülőtéri főporta. A projekt részeként átadják a portához kapcsolódó utakat, köztük egy kerékpárutat is.

Április végéig megújult a 2A Terminál indulási és érkezési szintjét összekötő felvonó, melynek párját a tavalyi évben újította fel a Budapest Airport, és a közeljövőben megújul a túlméretes csomagok szállítására használt teherlift is, amely egyenesen a poggyászosztályozó csarnokba szállítja a nagyméretű poggyászokat.

A Budapest Airport megkezdte egy mozgólépcső telepítését is a B oldali utasmóló érkezési területén. A fejlesztés várhatóan június végén fejeződik be.

Címlapkép: Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images