Viharos idők jönnek – Bitcoint, aranyat vagy valami mást kell most venni?

Az elmúlt néhány hónap nem volt könnyű sem az arany, sem a kriptovaluták befektetőinek. Előbbi valójában már tavaly augusztus óta gyengélkedik, míg utóbbiak árfolyama gyakorlatilag megfeleződött április óta. Egyre több jel utal azonban arra, hogy a gazdasági kilábalás üteme lassulhat, illetve az is elképzelhető, hogy a magas infláció tartósabb lehet a korábban vártakhoz képest. Mit érdemes azonban vásárolni ebben a befektetési környezetben? Mi az, ami védelmet nyújthat az áremelkedés ellen? A Goldman Sachs szakértői ezekre a kérdésekre próbáltak választ adni friss elemzésükben.

Nehéz hónapok

Az arany árfolyama az inflációs félelmek erősödésével párhuzamosan a március végi 1700 dollár / uncia körüli szintekről június elejére már 1900 dollár fölé emelkedett. Az amerikai jegybank pedig látva az egyre magasabb inflációs adatokat szigorúbb hangnemet ütött meg júniusi ülésén, bár egyelőre konkrét lépéseket nem tett. Ennyi is elég volt azonban a befektetőknek ahhoz, hogy elkezdjék adni az aranyat, aminek az árfolyama június végére már csak 1 750 dollár volt, de azóta ismét elkezdett emelkedni.

A kriptovaluták még az aranynál is rosszabbul teljesítettek az elmúlt néhány hónapban. Április közepén még közel 65 ezer dolláron állt a bitcoin, de azóta gyakorlatilag megfeleződött az árfolyam, és jelenleg a 33 800 dollár körüli szinten áll.

Az ethereum sem járt jobban, amely májusban még 4 ezer dollár fölött is járt, míg jelenleg a 2 100 dolláros szinten áll.

A kriptovalutákkal kapcsolatban több kedvezőtlen bejelentés történt az elmúlt hónapokban, többek között:

A török központi bank bejelentette, hogy betiltja a kriptovalutás fizetéseket.

Elterjedt a hír, hogy az amerikai pénzügyminisztérium több pénzintézetet is megbírságolna, amiért azok kriptovaluták segítségével pénzmosást követtek el.

Elon Musk bejelentette Twitteren, hogy a Tesla felfüggeszti a bitcoin felhasználásával történő autóvásárlásokat.

Május 17-én a hivatalos kínai értékpapírpiaci lapban, a China Securities Journal-ban jelent meg egy vélemény cikk, ami arra utalt, hogy Kína még erőteljesebben felléphet a kriptovaluták kereskedésének korlátozása terén. Egy nappal később pedig három kínai iparági szervezet adott ki közös nyilatkozatot, amelyben a 2017-es tiltások reiterációja szerepelt. Május 21-én aztán a kínai államtanács pénzügyi stabilitási és fejlesztési bizottság közölte, hogy a bányászatot és a kereskedelmet is alaposan megregulázzák.

Egy nappal később pedig három kínai iparági szervezet adott ki közös nyilatkozatot, amelyben a 2017-es tiltások reiterációja szerepelt. Május 21-én aztán a kínai államtanács pénzügyi stabilitási és fejlesztési bizottság közölte, hogy a bányászatot és a kereskedelmet is alaposan megregulázzák. Június 21-én a kínai központi bank közölte, hogy beidézett néhány bankot és fizetési szolgáltató céget, köztük a China Construction Bankot és az Alipayt, és felszólította őket, hogy keményebben lépjenek fel a kriptovaluta-kereskedelem ellen.

Az egyik legújabb sztori pedig az, hogy a britek gyakorlatilag megtiltották a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéjének, a Binance-nek, hogy bármilyen szabályozott tevékenységet folytasson az országban, mondván, hogy a cégnek nincs engedélye.

Olcsó az arany

Ezeken az árszinteken a Goldman Sachs szakértői szerint jó vétel lehet az arany. A mostani árfolyam ugyanis egy olyan kilátást tükröz, ahol mérsékelt inflációra lehet számítani és folytatódó gazdasági kilábalásra.

Ennek köszönhetően pedig a jelenlegi reálkamat által implikált árhoz képest jelentős diszkont mellett kereskednek az arannyal.

Az alábbi grafikonon is az látszik, hogy az elmúlt három hónapban a sárga nemesfém árazása a várható inflációs kilátásokkal mozgott együtt (annak a valószínűségével, hogy az 5 éves átlagos inflációs szint három százalék felett alakul).

Forrás: ZeroHedge

A Goldman elemzői szerint az arany jelenlegi árfolyama egy 10 bázispontos reálkamatszintet tükröz, ami markánsan eltér a piacon megfigyelhető negatív 87 bázispontos reálkamathoz képest. Amennyiben az arany árazása a jelenlegi 10 éves reálkamatszinthez igazodna, akkor az árfolyam már 2000 dollár fölött kellene, hogy álljon.

Forrás: ZeroHedge

Egy olyan forgatókönyv megvalósulása esetén azonban, ahol a gazdasági kilábalás üteme nem a várakozásoknak megfelelően alakul vagy az infláció szintje tartósan magas marad, az arany árfolyama jelentősen megemelkedhet. Az alulértékeltség mellett pedig a makrovolatilitás elleni fedezetként is jól szolgálhat. A Goldman becslése szerint,

ha a világgazdaság növekedési üteme a várakozásokon felüli mértékben lassulna vagy egy új vírusvariáns terjedne el, akkor az arany árfolyama akár 2200 dollárig is emelkedhetne, hogy tükrözze a reálkamatszintet.

Abban az esetben, ha az infláció tovább emelkedne, és ez csak mérsékelt reakciót váltana ki az amerikai jegybankból, amelyet a piac elégtelennek titulálna az áremelkedés megfékezéséhez, akkor az arany még ennél is jobban teljesíthet.

Ha az infláció továbbra is 4 százalékos szinten marad, és ezt a piacok tartós állapotnak tekintenék, akkor az arany árfolyama akár 40 százalékkal is feljebb kerülhet a jelenlegihez viszonyítva, vagyis akár 2500 dollár fölé is benézhet unciánként.

Összességében tehát a Goldman szakértői szerint az arany olcsó fedezetet nyújt az esetleges valutaleértékelődések ellen, és a gazdasági kilábalás botladozása vagy egy magasabb inflációs környezetben egy kevésbé hatékony jegybanki reakció mellett jelentősen felülteljesíthet. A szakértők azt is megjegyzik, hogy ezen forgatókönyvek megvalósulása esetén az arany jobban teljesíthet a kriptovalutákhoz képest, mivel utóbbiak akkor szerepeltek eddig jól, ha a kockázati étvágy is relatíve magasabb volt.

Bitcoin helyett ethereumot kell venni

Ettől függetlenül a Goldman elemzői a kriptovalutákat sem látják rossz vételnek, ahol az ethereumot preferálják a bitcoinnal szemben.

A szakértők szerint az ethereum lehet az a platform, amely valós gazdasági problémák megoldásában nyújthat segítséget, és letaszíthatja a trónról a bitcoint is.

Sokan látják remek menedékeszköznek az arany mellett a kriptovalutákat is, amelyek fedezetet nyújthatnak a kormányzatok túlzott mennyiségű pénznyomtatásával szemben, ami a valuták leértékelődéséhez vezethet. Ez részben annak köszönhető, hogy ezeknek az eszközöknek a kínálata fix vagy limitált mértékben nő. Emellett fejlődött a szabályozás és az infrastruktúra is, ami összességében ahhoz vezetett, hogy nagyot raliztak a kriptovaluták tavaly, miközben az arany gyengélkedett. Emiatt sokan azt a következtetést vonták le, hogy a kriptovaluták elkezdték kiszorítani az aranyat.

A Goldman szakértői azonban úgy gondolják, hogy az arany alapvetően egy defenzív inflációs fedezet, míg a kriptovaluták akkor nyújtanak védelmet az inflációval szemben, ha ezzel párhuzamosan az általános kockázati étvágy is magasabb. Ez látható az alábbi ábrán is, amely azt mutatja, hogy a bitcoin aranyhoz viszonyított áraránya (logaritmikus) együtt mozog a befektetési bank által kialakított kockázati szentimentet tükröző indikátorával.

Magyarán minél kockázatkerülőbbek a befektetők, annál alacsonyabb lesz a bitcoin árfolyama az aranyhoz viszonyítva.

Forrás: ZeroHedge

Ha tehát valaki azt szeretné megérteni, hogy a kriptovaluták jól fognak-e működni inflációs fedezetként, akkor először azt a kérdést kell feltennie, hogy a magasabb inflációnak milyen hatása lesz a kockázatvállalási hajlandóságra.

A Goldman elemzői szerint a mostani környezetben a magasabb inflációnak negatív lehet a hatása a kockázati étvágyra, ami azt jelenti, hogy a kriptovaluták is gyengébben teljesíthetnek ebben az esetben.

Egy másik probléma a kriptovalutákkal kapcsolatban a magas volatilitás, ami annak köszönhető, hogy egyelőre ezeknek az eszközöknek a felhasználása elsősorban befektetési jellegű. Ezzel szemben az arany keresletét növeli az ékszerhasználat, az ipari felhasználás és a jegybankok igénye is.

Forrás: ZeroHedge

Ha valaki azonban mégis inkább a kriptovalutákat preferálja, akkor a befektetési bank elemzői szerint érdemesebb az ethereumot választani a bitcoinnal szemben. A szakértők szerint ugyanis az ethereum platformjában több potenciál rejlik a valós gazdasági alkalmazások területén, mint amilyenek az okos szerződéses applikációk is.

Címlapkép: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images