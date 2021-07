Váradi József: még nem vagyunk a történet végén, újabb korlátozások jöhetnek a koronavírus miatt

A Wizz Air már most is korábbi kapacitásai 90 százalékát üzemelteti, a hónap végére pedig elérheti a 2019-es szintet, sőt, meg is haladhatja azt. Az emberek utazni akarnak, amint enyhítés következik, óriásit ugrik a foglalási rendszer – mondta el a Wizz Air vezérigazgatója, Váradi József a HVG-nek adott interjúban. Az emberek ugyanúgy repülnek, mint korábban, annyi változás látszik, hogy az emberek nem a zsúfolt városokba akarnak menni, inkább a hegyekbe és a tengerpartra. Hozzáteszi, hogy bár sokan azt mondták, hogy az életünk már nem lesz olyan, mint volt, de szerinte ez nem igaz, pontosan olyan lesz, mint korábban volt.

Már kezdünk arról beszélni, hogy a vírusmutációk hogy hatnak a pandémiaszámokra, ezek a számok pedig előbb-utóbb politikai tényezővé válnak és korlátozásokat eredményezhetnek. Váradi József szerint még nem vagyunk a végén ennek a történetnek,

bízunk benne, hogy lesz egy nagyon jó nyarunk, legalábbis a körülményekhez képest, és azt kell kezelnünk, ami nyár után fog kialakulni.

Az oltásoknak köszönhetően a lakosság a nyár után védettebb lesz, ez a kormányok részéről is kiegyensúlyozottabb döntéshozatalt eredményezhet – fejezte ki reményét a Wizz Air vezetője. Véleménye szerint együtt kell élnünk ezekkel a vírusokkal és el kell fogadni, hogy valamilyen szintű hatása lesz az életünkre, de minimalizálni kell ezt, nem lehet még évekre országokat, gazdaságokat lezárni véleménye szerint.

A légiközlekedési szektor helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy talán ez az első válság, aminek a lefolyása más, mint a korábbiaknak, a kormányzati intervencióknak köszönhetően, amelyeket a munkahelyek védelme érdekében foganatosítottak. A pandémia egy védőernyővé vált a szektor fölött, senki sem vérzett el. Ebben az is segített, hogy rengeteg pénz van a rendszerben, míg a korábbi gazdasági válságok során a pénz eltűnt. De a támogatásokat egyszer majd vissza kell fizetni valamiből – mondta el a cégvezér arra a kérdésre válaszolva, hogy előfordulhat-e, hogy bedől egy nagyobb légitársaság.

Váradi József szerint a jelenlegi helyzet piaci lehetősége teremthet a Wizz Airnek, hiszen minden válságban újraíródik a történet, a kilépett játékosok térfelén van mit találni, lehet operációt kiépíteni, üzletet elhozni. 2008/2009-ben a légitársaság még nem volt olyan pénzügyi helyzetben, hogy ezt ki tudja használni, de mára megváltozott a helyzet.

A jelenleg 140 géppel üzemelő Wizz Air flottája 500 gépesre bővülhet az évtized végére a cégvezető prognózisai szerint.