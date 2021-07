Raliznak a Nyomda részvényei, több kedvező hír is érkezett

Nagyot raliznak ma a Nyomda részvényei, amelyek már közel 10 százalékos pluszban is álltak napközben, bár azóta már némileg mérséklődött az emelkedés, de a forgalom nem kiugró az elmúlt 30 kereskedési nap átlagához viszonyítva. Több kedvező hír is érkezett a napokban a társasággal kapcsolatban, amelyek segíthetik az emelkedést.

Nagy árfolyamelmozdulás látható az ANY Biztonsági Nyomda részvényeinél, amely napközben már 1 565 forintnál is járt, ami közel 10 százalékos plusz. Azóta némileg mérséklődött az emelkedés, de még így is közel 4 százalékkal kerültek feljebb a papírok. Ezzel a BUX index legjobban teljesítő tagja.

Kereskedés ANY-részvényekkel a Portfolio Online Tőzsdén! Kedvező feltételek, profi ügyfélszolgálat. Start

A Nyomda forgalma nem kiugró az elmúlt 30 kereskedési nap átlagához viszonyítva, jelenleg 30 millió forintnál jár, de ezzel is a BÉT negyedik legforgalmasabb részvénye az OTP (350 millió forint), a Mol (80 millió forint) és a Richter (78 millió forint) mögött.

Több hír is érkezett mostanában a Nyomdával kapcsolatban

A társaság értékesítené bolgár leányvállalata 50 százalékos részesedését. A szerződést már aláírták a felek, 2 millió eurós vételárral, még a bolgár hatóságok engedélyére vár a tranzakció. Ha megvalósul a tranzakció, az jelentősen befolyásolhatja az idei eredményt.

Szintén nem régen érkezett a hír, hogy biometrikus útlevelek fejlesztésére és gyártására szerződött a magyar vállalat.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde