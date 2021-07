Ütik a kriptovalutákat, kritikus szinthez közelít a bitcoin

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Alaposan elromlott a hangulat ma a világ tőzsdéin, amelyet a delta vírusvariáns terjedése okoz, így csúnyán lefordult a német, a brit és a francia börze is a vezető részvényindexek közül. Az általánosan kedvezőtlen piaci hangulattal együtt esnek a kriptovaluták is, többek között a bitcoin, az ethereum, illetve az XRP és a dogecoin is.