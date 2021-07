Emelkedtek az amerikai tőzsdék

Kedvező hangulatban nyitottak ma az amerikai tőzsdék is, ahol a hétfői pánikhangulat után már tegnap is raliztak a vezető részvényindexek, ma a Dow Jones 0,6 százalékkal, az S&P 500 0,5 százalékkal, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került feljebb. Érdemes kiemelni, hogy a 10 éves amerikai államkötvényhozamok továbbra is meglehetősen alacsony szinten állnak, jelenleg 1,27 százalékon, amit sokan annak a jeleként értelmeznek, hogy a gazdasági növekedés mértéke mégsem lesz annyira magas az Egyesült Államokban. Ma fontosabb makroökonómiai adatokra nem lehet számítani.