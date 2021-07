Szigorít az EU a kriptovaluta-tranzakcióknál - Ezzel állítólag segítenék a kriptopiac fejlődését

A bitcoint vagy más kriptovalutákat átutaló vállalatoknak gyűjteniük kell a küldő és a címzett adatait, javasolták kedden az uniós döntéshozók az ágazat szabályozásának szigorítására irányuló legújabb erőfeszítések keretében.

Az Európai Bizottság, az EU végrehajtó szerve által javasolt jogszabály az úgynevezett utazási szabályt alkalmazná a kriptotranzakciókra, hogy nyomon követhetővé tegye azokat. A szabály, amely a kormányközi megfigyelőszervezet, a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) egyik ajánlása, már az átutalásokra is vonatkozik.

A módosítások biztosítják a kriptovaluta-utalások, például a bitcoin teljes nyomon követhetőségét, és lehetővé teszik a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására való esetleges felhasználásuk megelőzését és felderítését

- áll a Bizottság közleményében.

A kriptovalutákat egy ügyfél számára kezelő cégnek fel kell tüntetnie az ügyfél nevét, címét, születési dátumát és számlaszámát, valamint annak a személynek a nevét, aki a kriptovalutákat átveszi.

A címzett szolgáltatójának is ellenőriznie kell, hogy a szükséges információk közül nem hiányzik-e valamelyik. Az anonim kriptovaluta-tárcák nyújtása szintén tilos lesz, ahogyan az EU pénzmosás elleni szabályai alapján már most is tilos az anonim bankszámlák biztosítása.

A javaslatok célja, hogy megtalálják a megfelelő egyensúlyt a fenyegetések kezelése és a nemzetközi előírásoknak való megfelelés között, ugyanakkor ne rójanak túlzott szabályozási terheket az ágazatra

- közölte az Európai Bizottság.

Ezek a javaslatok segíteni fogják az uniós kriptoeszköz-ágazat fejlődését, mivel az egész EU-ban naprakész, harmonizált jogi keretből profitálhat, véli a bizottság.

Az uniós tagállamok és az Európai Parlament mondhatják ki a végső szót a javaslatokról, ami azt jelenti, hogy két évbe is beletelhet, mire azok jogerőre emelkednek, írja a Reuters.

Ma egyébként jó a hangulat a kriptovaluták piacán, a bitcoin árfolyama 3 százalékos emelkedéssel újra 30 ezer dollár felett áll, ez pedig felfelé húzza más kriptoeszközök árfolyamát is, a fontosabb coinok árfolyama ma 5-15 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Costfoto / Barcroft Studios / Future Publishing