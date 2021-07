Elon Musk elárulta, hogy melyik három kriptovalutába fektetett be

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója kedden elmondta, hogy a két vállalatán kívül a bitcoin, a dogecoin és az ethereum a három legjelentősebb eszköz, amivel személyesen rendelkezik.

A Tesla és a SpaceX birtokolja a bitcoint, mondta el Musk egy kriptovaluta-témájú beszélgetésen, amelyet a The B Word nevű, bitcoin-fókuszú kezdeményezés weboldalán rendeztek kedden, Jack Dorsey Twitter-vezérigazgatóval és Cathie Wood, az Ark Invest vezérigazgatójával. A The B Word vitát a Crypto Council for Innovation szervezte, amely a kriptoipar vezetőinek globális szövetségeként hirdeti magát.

Musk hozzátette, hogy sokkal több bitcoint birtokol, mint ethereumot vagy dogecoint.

Az ethereum árfolyama tegnap részben Musk keddi bejelentésére újra 2000 dollár fölé emelkedett. A bitcoin, a dogecoin, a ripple, a cardano és más kriptovaluták árfolyama is emelkedett kedden a közzététel időpontjában.

Amikor megkérdezték Musktól, hogy miért rajong a dogecoinért, egy olyan kriptopénzért, amely egy 2013-ban viccből készült népszerű mém alapján jött létre, Musk azt mondta, hogy szereti a kutyákat, a mémeket és azt, hogy a dogecoin nnem veszi magát túl komolyan. Később kifejtette, hogy szerinte a legvalószínűtlenebb befektetések közül néhány végül a legjövedelmezőbbé válik.

Idén áprilisban a dogecoin árfolyama több mint 500 százalékot emelkedett, ami részben a Tesla vezérigazgatójának, Elon Musknak a figyelmének köszönhető, gyakorlatilag Musk tweetjeinek tudható be, hogy a dogecoin széles körben ismertté vált.

A Tesla februárban bejelentette, hogy 1,5 milliárd dollár értékben vásárolt bitcoint, és elfogadja fizetőeszközként. Musk később visszavonta a döntést, mondván, hogy a kriptovaluta energiafelhasználása negatívan hat az éghajlatváltozásra, és az autógyártó a továbbiakban nem fogadja el fizetőeszközként. Tegnap egyébként újra arról beszélt, hogy a Tesla a közeljövőben újra elfogadhatja a bitcoint.

A kritikusok azzal vádolták Muskot, hogy manipulálja a piacot a coin dicséretével és kritikájával.

Musk kedden megismételte, hogy a bitcoinnak van jövője a Teslánál, és kifejtette, hogy nem áll szándékában manipulálni a piacot.

Ha a bitcoin ára lefelé megy, pénzt veszítek

- mondta a beszélgetés során Musk.

Szeretném, ha a bitcoin sikeres lenne

- mondta a Tesla alapítója.

(Fox News)

Címlapkép: Liesa Johannssen-Koppitz/Bloomberg via Getty Images