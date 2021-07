Tartásra ajánlja a Nyomda részvényeit a Wood

Vételről tartásra módosított a Nyomda részvényeire szóló ajánlását a Wood, miközben a célárát felemelte.

A Wood ma friss elemzést készített a Nyomdáról, az elemzőház közölte, hogy azt követően, hogy korábban vételre ajánlották a részvényt és az árfolyam meghaladta a célárát július elején, úgy döntött, hogy leminősíti a részvényt tartásra, annak ellenére, hogy 12 hónapos célárát 1 562 forint/részvényre emeli. Ez 5,5 százalékos felértékelődési potenciálnak felel meg a tegnapi záróárhoz képest.

A befektetési tézis változatlan maradt, és továbbra is az osztalék van a fókuszban, mivel a Wood úgy véli, hogy az ANY valószínűleg hogy jövőre visszatér a 100 százalékos kifizetésekhez, és az osztalékhozam 2022-ben akár a 8 százalékot is elérheti.

Idén rekordmagas bevételekre számít a Wood, főleg az ANY által a 2020-as lezárások során elvesztett, de mostanra újraindult üzletágnak köszönhetően, valamint a védettségi igazolványok nyomtatása miatt is. A növekedés a Wood szerint 2021 után is folytatódhat, és arra számít az elemzőház, hogy az ANY 2020 és 2028 között 5,8 százalékos CAGR-t fog elérni a bevételek tekintetében.

A közelmúltban a menedzsment úgy döntött, hogy eladja bolgár leányvállalatát, amely főként a formagyártási szegmensben tevékenykedik. Ez lehetőséget ad az ANY-nak hogy erőforrásait innovatívabb és jövedelmezőbb megoldásokra csoportosítsa át.

Bár a Wood ANY-ról alkotott véleménye továbbra is pozitív, a jelenlegi szorzók magasak: a 2021-es várt EV/EBITDA értékének 29 százalékos prémiuma van a versenytársaihoz képest. Épp ezért a részvényre szóló ajánlását a Wood tartásara változtatta.

Az ANY árfolyama 2 százalékkal került feljebb, míg idén 16,2 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde