Menetel tovább Amerika az újabb csúcsokon is

Az amerikai tőzsdéken a hét utolsó kereskedési napján is kitart a kedd óta tartó kedvező hangulat, feljebb került a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is a nyitást követően. Emellett javában folyik már a gyorsjelentési szezon, amely befolyásolhatja a teljesítményeket. Az ázsiai piacokon vegyes volt a kép, míg Európában emelkednek a tőzsdék. Több kedvező gazdasági adat is érkezett, a német beszerzésimenedzser-index adatai meghaladták az elemzői várakozásokat, míg a francia mutató teljesítménye ugyan elmaradt a várttól, de még így is bőven 50 pont felett áll.