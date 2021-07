Megalakult a Mol és a magyar állam közös alapítványa, megtörtént a Mol-részvénycsomag átutalása

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Mol még áprilisban jelentette be, hogy a magyar állammal közösen új, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványt hoz létre. A bejelentésnek megfelelően a Mol most közel 43 millió törzsrészvényt ruházott át az alapítvány részére. Az ezzel megegyező mértékű állami oldali részvénytranszferrel együtt a Mol-Új Európa Alapítvány létrehozási folyamata lezárult, és a következő időszakban meg is kezdi tevékenységét.