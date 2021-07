Mindenki a tartós inflációtól retteg - A közgazdászoknak vagy a cégvezetőknek lesz igazuk?

A Fed és az amerikai közgazdászok továbbra is abban bíznak, hogy csak átmeneti lesz az infláció megugrása, ezért nem is vesznek tudomást erről. Ugyanakkor a most is zajló második negyedéves gyorsjelentési szezonban egyre több cégvezető nyilatkozik úgy, hogy legalább az év végéig hasonló áremelkedésre számítanak.

Az elmúlt hónapokban Amerikában is 5% fölé emelkedett az infláció, amit a Fed eddig mindig azzal szerelt le, hogy az elmúlt években tartósan a 2 százalékos cél alatti áremelkedés után most átmenetileg és mérsékelten elfogadható annak túllövése. Egyelőre a közgazdászok is azon a véleményen vannak, hogy csak átmeneti lehet a megugrás. A Reuters közel 500 szakembert kérdezett meg világszerte, hetven százalékuk csak rövid emelkedésre számít.

A nagy világcégek ennél jóval pesszimistábbak, a jelenleg is zajló gyorsjelentési szezonban egyre többen vélik úgy, hogy legalább az év végéig kitarthat a magas infláció korszaka. Larry Culp, a General Electric vezére például arra számít, hogy az év második felében fokozódhat is az inflációs nyomás. A Lockheed Martin repülőgépgyártó vezére is arról beszélt, hogy emelni tervezik a népszerű F-35-ös vadászgép árát az infláció miatt. Ezek az áremelések pedig csak tovább fűthetik a már eddig is elszálló áremelkedést, a múlt héten a Harley-Davidson is 2%-os áremelést jelentett be néhány motorkerékpárja esetében. A majdnem 120 éves gyártó emellett arra figyelmeztetett, hogy az emelkedő nyersanyagárak és szállítási nehézségek a profitjukat is csökkenthetik a második félévben.

A fő kérdés az lehet, hogy a vállalatok mekkora része „nyeli majd le” profitcsökkenés formájában az áremelkedést, és hányan döntenek áremelés mellett.

