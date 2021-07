Súlyos szexuális zaklatási botrányba keveredett a World of Warcraft, a Diablo és a Starcraft készítője

Súlyos szexuális diszkriminációs pert indított Kalifornia munkavédelmi hivatala a világ egyik legismertebb és legnagyobb videójáték-gyártó vállalata, az Activision Blizzard ellen. A cég vezetése éveken át toxikus, a nőket kiközösítő és megalázó légkört tartott fenn, melynek eredményeképpen egy szexuális abúzusban részesült női alkalmazott kioltotta saját életét. A nyilvánosságra került ügyre a menedzsment egy olyan választ adott, amely csak olaj volt a tűzre; az alkalmazottak most tömeges munkahely-elhagyásra készülnek és a befektetők szétverték a vállalat részvényeit.

Súlyos diszkriminációs per indult az Activision Blizzard ellen

A múlt héten váratlanul pert indított a kaliforniai munkaerő-érdekvédelmi hivatal, a California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) a világ egyik legismertebb és legnagyobb videójáték-gyártója, az Activision Blizzard ellen.

A hivatal azzal vádolta meg a vállalatot, hogy a 80%-os túlsúlyban lévő férfi alkalmazottak és vezetők „kollégiumi kultúrát” alakítottak ki a cégen belül, melyben a női alkalmazottaknak „ellenséges légkörben” kellett dolgozniuk. A hivatal erre több durva példát is említett: állítólag rendszeresen előfordult, hogy a menedzsment tagjai arra buzdították a férfi dolgozókat, hogy részegen a női alkalmazottak dolgozókabinjait járják és szexuálisan zaklassák őket. Ezt a gyakorlatot „kockakúszásnak” nevezték el. Ezen kívül minden naposak voltak a szexuális zaklatással, nemi erőszakkal való viccelődések és állítólag visszatartották a női alkalmazottakat az előléptetéstől is, csak azért, mert megvolt az esélye annak, hogy szülési szabadságra mennek.

A vád szerint még egy olyan ügy is előfordult, hogy

egy női alkalmazottról készült meztelen fotókat adtak körbe egymásnak a férfi alkalmazottak, emiatt miatt pedig az áldozat öngyilkos lett.

A DFEH a keresetet azután nyújtotta be, hogy mintegy két éven át vizsgálták az Activision Blizzarddal kapcsolatos bejelentéseket. A keresetben arra kérik a vállalat menedzsmentjét, hogy fizessenek ki minden elmaradt juttatást és bért az érintett női alkalmazottaknak, illetve tegyenek lépéseket a toxikus vállalati kultúra felszámolása érdekében.

A benyújtott keresethez kapcsolódó híradásokból úgy tűnik, hogy elsősorban a népszerű Diablo, Starcraft és Warcraft szériákról ismert Blizzard Entertainment stúdióiban volt jelentős probléma a diszkrimináció, amely hosszú éveken át, meg nem nevezett időben folyt. A Blizzard 2008-ban került az Activisionhoz, miután fúzionált a Vivendi Games-szel.

A World of Warcraft a Blizzard zászlóshajó-terméke. Fotó: Sascha Schuermann/Getty Images

„Botfülű” választ adott a menedzsment

A felhozott vádakra a menedzsmentnek sikerült egy olyan választ adnia, amely csak rontott a helyzetükön.

An Activision Blizzard spokesman sent me a lengthy statement calling the allegations pic.twitter.com/L9RINw0uZ9 — Jason (Schreier) July 22, 2021

Elsősorban azzal próbáltak meg védekezni, hogy a toxikus munkahelyi kultúrát már felszámolták és ez a vállalat már rég nem az a vállalat, ahol a súlyos diszkriminációs vádak jelentkeztek. Azt próbálták hangsúlyozni, hogy a Blizzard már jelentős erőforrásokat fektet a diverzitási és elfogadási tréningek lebonyolításába, amely sokat javított a munkahelyi kultúrán.

Hivatalos közleményükben azt írták, hogy a DFEH keresete „torzított és sok esetben hamis bemutatása a Blizzard múltjának.”

Kifogásolták továbbá, hogy a DFEH egyből perre ment, ahelyett, hogy „jószándékú dialógust” kezdeményeztek volna a vállalattal a munkahelyi körülmények javításáról. Mint írják, részletes dokumentációt küldtek a hivatalnak, hogy „jobban megértsék és megoldják” a felhozott problémákat, de a hivatal nem volt hajlandó az együttműködésre.

Még addig is elmentek a DFEH-t „nem elszámoltatható állami bürokratáknak” nevezték a közleményükben, akik „elüldözik a legjobb vállalkozásokat Kaliforniából.”

A levél egyébként egyes híradások szerint Frances Townsend „tollából” született, aki George W. Bush korábbi nemzetbiztonsági tanácsadójaként most az Activision Blizzard egyik alelnöke és a vállalat női érdekképviseleti hálózatának vezetője is.

Frances Townsend, a Bush-kormány volt nemzetbiztonsági tanácsadója az Activision Blizzard jelenlegi alelnöke. Fotó: Raul E. Diego/Anadolu Agency/Getty Images

Csak olaj volt a tűzre

Az elutasító, vádaskodó közlemény természetesen csak olaj volt a tűzre.

Az Activision Blizzard válaszát látva már mintegy 2600 jelenlegi és volt alkalmazott írt alá egy nyílt levelet, melyben a választ „szörnyűnek és sértőnek” nevezik, és azt követelik a menedzsmenttől, hogy az abúzus áldozatainak elutasítása és hibáztatása helyett foglalkozzanak érdemben a felhozott vádakkal és a munkahelyi kultúra javításával.

A vállalatunk vezetői azt állították, hogy lépéseket tesznek, hogy megvédjenek minket, de a jogi eljárással szembe nézve – és az aggasztó hivatalos választ látva – nem bízunk már abban, hogy a vezetőink az alkalmazottak biztonságát a saját érdekeik elé helyezik

– olvasható többek közt a levélben.

Az alkalmazottak azt is követelik egyszerre, hogy Frances Townsend mondjon le a vállalat női érdekképviseleti vezetői tisztségéről is.

A nyílt levél mellett több tucat volt Blizzard-alkalmazott számolt be saját zaklatási tapasztalatairól online csatornákon.

A közfelháborodást látva az Activision Blizzard vezetői is visszatáncoltak. Bobby Kotick, az Activision Blizzard vezérigazgatója levelet küldött az alkalmazottaknak, melyben elismerte:

„botfülű választ” adott a vezetés a felhozott vádakra és „jobb munkát végeznek majd, hogy minden hangot meghalljanak.”

Bobby Kotick, az Activision Blizzard vezérigazgatója. Fotó: Michael Kovac/Getty Images for Vanity Fair

Emellett szerdán tömeges munkahely-elhagyást is terveznek az alkalmazottak, hogy így tüntessenek érdekeik képviselete mellett, illetve a World of Warcraftban is terveznek a játékosok egy virtuális tüntetést a vállalat vezetése ellen. A megmozdulást tervező alkalmazottak egyszerre azt is követelik a vezetéstől, hogy szervezzék ki a HR-tevékenységet, illetve a diszkrimináció-elleni fellépésért felelős szakembereket, mivel a belső struktúra látványosan nem hozott eredményt.

Kotick erre jelezte: megbízta a WilmerHale jogászvállalatot, hogy vizsgálják felül a vállalat belső praktikáit és mindenkinek lehetősége lesz konzultálni a jogi szakértőkkel az őket ért hátrányos események hatásairól.

Akcióba léptek a befektetők is

Mivel az Activision Blizzard tőzsdei cég, nem meglepő módon a vállalat részvény-árfolyamára is hatása volt az ügynek.

Múlt péntek óta mintegy 7,7 milliárd dollárt csökkent a vállalat piaci értéke, csak a keddi kereskedésben 9%-ot zuhant az Activision Blizzard papírok árfolyama.

Érdekes módon a botránynak hatása volt a Blizzard riválisaira is: az Electronic Arts árfolyama 4%-ot, a Take-Two Interactive árfolyama 3%-ot esett a keddi kereskedésben. Arról nincs információ, hogy ezeknél a vállalatoknál hasonlóan diszkriminatív lett volna a munkahelyi légkör.

Címlapkép: Antoine Antoniol/Bloomberg via Getty Images