Harmadik oltás: már foglalhatsz időpontot, a helyszínen derül ki, mit kapsz

A mai napon megnyílt az időpontfoglaló a harmadik oltásra is, Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét - olvasható a kormányzati koronavírus portálon. A nemrégiben megjelent közleményből az is kiderül, milyen első oltásokra mely vakcinák közül fognak választani, de az csak a helyszínen dől el, hogy az opciók közül melyiket adja be az oltóorvos.