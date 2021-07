Új csúcsokra szaladtak az amerikai tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Megtartotta kamatdöntő ülését tegnap az amerikai jegybank, az irányadó kamat nem változott, de erősebb utalást tettek a döntéshozók a közelgő szigorításra. A kereskedési hangulatot emellett továbbra is a gyorsjelentések befolyásolják. Alapvetően jó a hangulat ma a tőzsdéken, még a vártnál gyengébb amerikai GDP-adat sem tudta letörni az emelkedést, annál is inkább, mert a gyengébb gazdasági aktivitás - a Fed korábbi üzenetei ellenére - messzebb tolhatja a jegybanki szigorítás kezdetét a befektetői fejekben. A bitcoin továbbra is a 40 ezer dolláros szint körül mozog.