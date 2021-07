2 millió euróért értékesítette a Nyomda bolgár leányvállalatának felét

Az ANY Biztonsági Nyomda értékesítette bolgár leányvállalata, a Direct Services 50 százalékos tulajdoni részesedését, ezzel a tranzakció lezárult. A bolgár hatóságok a tulajdonosváltást bejegyezték, a kétmillió eurós vételár az ANY részére kifizetésre került.

Az ANY expanziós és a bolgár informatikai piacon akkoriban erős pozícióval rendelkező Kontrax piacbővítő elképzelései eredményeként, 2005-ben az ANY a Power Solutions o.o.d.-vel, a Kontrax anyavállalatával alapított közös vállalatot Direct Services néven. A szófiai székhelyű társaság egyrészt a Nyomda képviseleti irodájaként, a különböző kártyaalapú megoldásainak értékesítésével foglalkozik, másrészt elindította saját DM üzletágát, harmadik pillérként pedig bevezette a bolgár piacra az ANY elektronikus archiválási megoldását. A Direct Services a közel két évtizedes megalapítása óta a bolgár piac komoly szereplőjévé nőtte ki magát.

A tranzakció jelentősen befolyásolja az idei eredményt - mint egyszeri tétel -, hiszen a vételár mai árfolyamon számítva mintegy 714 millió forintot tesz ki. Összehasonlításképp a tavalyi évet 785 millió forintos nettó eredménnyel zárta a Nyomda.

Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda vezérigazgatója azt mondta, hogy

Az ANY hosszútávú célja a piaci jelenlétének megerősítése és folyamatos bővítése, ezzel a cégcsoport eredményének növelése, mindezt úgy látjuk biztosítottnak, ha az új termékvonalak irányába nyitunk, főként az óriási tempóban fejlődő digitalizáció felé.

A Nyomda árfolyama ma 0,7 százalékos pluszban áll, idén több mint 15 százalékkal emelkedtek a papírok.

