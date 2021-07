Elon Musk az Apple vezérigazgatói székét akarta?

Augusztus 3-án kerül a könyvesboltokba az a könyv, amely szerint Elon Musk az Apple vezérigazgatói pozíciójára áhítozott.

A CNN cikke szerint a "Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century” című könyvben többek között szó esik arról is, hogy Elon Musk, a Tesla vezére 5 évvel ezelőtt, a Model 3-at övező gyártási fennakadások idején telefonon beszélt Tim Cookkal, az Apple vezérével, aki vételi ajánlatot tett a Teslára. A könyv írója, Tim Higgings (a The Wall Street Journal újságírója) szerint Musk azt mondta erre, hogy oké, feltéve, hogy ő lesz az Apple vezére. Az író szerint Cook erre valamit odavetett Musknak, majd letette a telefont.

Ugyanakkor a két tech vezér, Musk és Cook tagadta, hogy valaha is beszélték volna egymással. Decemberben egyébként Musk a Twitteren arról írt, hogy valóban megfordult egyszer fejében, hogy eladja a Teslát az Apple-nek, de állítása szerint sosem beszélt Tim Cookkal. Most pénteken egy újabb tweetben újfent tagadta, hogy a könyvben szereplő jelenet megtörtént volna.