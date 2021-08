Érkezik az új Sinopharm-vakcina a delta variáns ellen Kínából

Yang Xiaoming, a Sinopharm China National Biotec Group elnöke a lapnak egy csütörtöki konferencián elárulta: cége semlegesítő ellenanyagvizsgálatokat végez oltott emberek szérummintáival és

felgyorsította a négy uralkodó variáns (alfa, béta, gamma és delta) elleni oltások fejlesztését.

A delta variáns vakcinájának tesztje jelenleg még a fejlesztési szakaszban jár. Yang ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a Sinopharm által eddig piacra dobott vakcinák továbbra is hatékonyan védik az oltottakat a jelenleg uralkodó változatok ellen. A cég vezetője arra is kitért, hogy a világon egyetlen olyan vakcina sem létezik, amely 100 százalékos védelmet biztosít a fertőzéssel szemben. A vakcinák hatékonyságát több szempont szerint mérik, beleértve a halál és a kritikus betegségek megelőzését. A cég elnöke kiemelte, hogy a klinikai vizsgálatok fázis-3 szakaszának eredményei és a nagy népességszámon elvégzett átoltás bizonyította, hogy a jelenleg elérhető vakcinájuk nagyon hatékony és biztonságos.

A múlt szerdai állapot szerint Kínában eddig 1,6 milliárd dózis védőoltást adtak be.

Emlékezetes, Magyarországon épp vasárnap indult el a harmadik oltások beadása, amiben elsősorban azok érintettek, ahol a két adag beadása után sem alakult ki kellő védelem. Ez a probléma jelen tudásunk szerint csak a Sinopharm vakcina esetében merül fel, ott is leginkább a 60 év felettiek körében.

A Sinovac is fejleszt variáns-specifikus oltásokat (beleértve a deltát is), de szerintük is vakcinájuk még hatásos a jelenlegi variánsok ellen. Yang Guang gazdasági igazgató szerint a Sinovac vakcina Chile-ben hatásos volt a gamma variáns ellen és van vizsgálatuk a delta variáns elleni hatásosságról is.

Címlapkép: A kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcina harmadik adagja fecskendőkben előkészítve az oltáshoz a nagymányoki Váraljai „Őszikék” Szociális Intézményben 2021. augusztus 1-jén. Forrás: MTI/Kiss Dániel