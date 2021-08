Felpörgött a gazdaság, kiváló eredményeket szállíthat a Mol a második negyedévben

Péntek hajnalban, augusztus 6-án teszi közzé idei második negyedéves gyorsjelentését a Mol, amely az elemzői várakozások alapján az egy évvel korábbihoz képest több mint dupla akkora, negyedéves alapon pedig negyedével magasabb tisztított EBITDA-ról számolhat be. Nagy javulás várható a finomítás-kereskedelem üzletág teljesítményében, de a kutatás-termelés és a fogyasztói szolgáltatások is erős lehetett. Egyedül a gáz szegmens esetében alakulhatott gyengébben a negyedév.

A Mol idei második negyedéve kifejezetten jól alakulhatott, és szinte minden szempontból erősebb lehet az előző negyedévhez képest. Hiszen míg az első negyedévben az üzemi eredmény 78,7 milliárd forint volt és az adózott eredmény szintjén 92,3 milliárd forintos nyereséget ért el a vállalat, addig az idei második negyedévben a tisztított üzemi eredmény 128,8 milliárd forint, az adózott eredmény pedig 122,2 milliárd forint lehet.

A befektetők által leginkább figyelt tisztított CCS EBITDA éves alapon 119 százalékkal növekedhetett az elemzői várakozások alapján, miközben egy évvel ezelőtt 113,9 milliárd forintot tett ki, az idei második negyedévben 249,8 milliárd forintra növekedhetett, ez negyedéves alapon is 25 százalékkal magasabb eredmény, mint amit az első negyedévben ért el a Mol.

A kutatás-termelés üzletág eredménye 177 százalékkal 98,3 milliárd forintra, a finomítás-kereskedelem tisztított, CCS EBITDA-ja pedig 222 százalékkal 117,9 milliárd forintra nőhetett éves alapon. Az upstream és a downstream szegmensnél jóval kisebb gáz üzletág EBITDA eredménye viszont 39 százalékkal 8,7 milliárd forintra csökkenhetett, míg a mostanában remekül szereplő fogyasztói szolgáltatások szegmens 13 százalékkal 39,9 milliárd forintra emelkedhet év/év alapon.

Összességében tehát az látható a piaci konszenzus alapján, hogy a Mol CCS EBITDA-ja jelentősen magasabb lehet az egy évvel ezelőtti értékhez képest, és negyedéves alapon is nagy javulást mutathat, vagyis folytatódik a koronavírus-járványból való kilábalás. A javuló gazdasági környezet és a továbbra is emelkedő olajáraknak köszönhetően javulhat a kutatás-termelés eredménye, és a finomítás-kereskedelem is magára találhatott, ha az elemzők becslései helyesnek bizonyulnak. A nagy javulás éves szinten persze annak köszönhető, hogy tavaly ilyenkor még durva lezárások és korlátozások voltak érvényben, ugyanakkor az eredmények negyedéves alapon is jelentősen magasabbak lehetnek, vagyis egyre erősebb a Mol teljesítménye a gazdasági nyitással párhuzamosan.

A Mol árfolyama ma 0,25 százalékkal került lejjebb, idén közel 10 százalékos pluszban áll az árfolyam.

