Még hogy bukás? Nagy siker lehet a Tesla legújabb autója!

Elon Musk július közepén arról írt a Twitteren, hogy még mindig van némi esély arra, hogy a cég következő modellje, a Cybertruck megbukik.

Musk ezt írta: "Hogy őszinte legyek, mindig van némi esély arra, hogy a Cybertruck megbukik, mert annyira nem hasonlít semmi másra. Engem nem érdekel. Annyira szeretem, még akkor is, ha mások nem. Más teherautók úgy néznek ki, mintha ugyanannak a dolognak a másolatai lennének, de a Cybertruck úgy néz ki, mintha a jövőből érkező idegenek készítették volna."

It’s just an opinion and it is most definitely wrong. Cybertruck will be a game changer and a huge hit. You can bookmark this tweet if you’d like, I feel perfectly confident @elonmusk