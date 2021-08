A Goldman Sachsnál 110 000 dollárt keresnek a junior bankárok

A Goldman Sachs jelentősen megemeli a junior befektetési banki dolgozóinak fizetését, így éves szinten már 110 ezer dollárt vihetnek haza a pályakezdő elemzők – írja a Financial Times. Ezzel a lépéssel a Goldman engedett a többi nagybank nyomásának, a szektorban ugyanis komoly "fizetésemelési hullám" indult el, magasabbak lettek a bérek többek között a Citigroupnál, a Morgan Stanleynél, a Barclay'snál és a Wells Fargonál is.

A bank junior elemzői mostantól évi 110 ezer dollárt keresnek majd az első évben, a második évben pedig 125 ezer dollárt - tette közzé ma reggel az Financial Times. A szenior alkalmazottak alapfizetése ezzel párhuzamosan 150 ezer dollárra emelkedik. Az alapfizetések összegei nem tartalmazzák az éves bónuszokat, amelyek a Financial Times szerint "jó években a fizetések többszörösét is elérhetik".

A bank felsővezetői korábban egyébként ellenálltak a többi nagybank gerjesztette nyomásnak, azzal érveltek, hogy a fizetések évközi emelése "veszélyes precedenst" teremthet, és ezáltal szakíthat a vállalat a régóta alkalmazott, teljesítményalapú fizetéses struktúrájával.

A Goldman a mostanival olyan bankok lépéseit követi, mint például a Citigroup, amely a múlt hónapban 25 000 dollárig terjedő emelést ajánlott fel annak érdekében, hogy a fix fizetéseket évi 100 000 dollárra emelje. A JP Morgan és a Barclay's szintén 100 ezer dollárra emelte a fizetéseket a június végi 85 ezer dollárról - jegyezte meg az Financial Times. A Bank of America, a Morgan Stanley és a Wells Fargo szintén jelentősen megemelte a fizetéseket.

Érdekes adalék a béremelésekhez, hogy alig néhány hete a Cantor Fitzgerald pénzügyi szolgáltató cég vezérigazgatója, Howard Lutnick visszavágott azoknak a junior bankároknak, akik szerint túl nehéz a munkájuk. Lutnick azt mondta, hogy a hosszú munkaidőre és a stresszes követelményekre panaszkodó junior bankároknak "újra kellene gondolniuk a pályaválasztásukat".

Lutnick megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy a Goldman 13 junior bankárja az év elején panaszkodott a munkaterhelésükre: azt állították, hogy

heti 95 órás munkaidőben dolgoznak, és romlik a fizikai és mentális egészségük.

A nyilvános vizsgálat hatására a bankok bónuszokat és jutalmakat kezdtek el felajánlani, hogy megtartsák a fiatal tehetségeket. A múlt heti interjúban azonban Lutnick kitört a tömegből, és kijelentette: "Azok a fiatal bankárok, akik úgy döntenek, hogy túl sokat dolgoznak - szerintem válasszanak más megélhetést. Ezek kemény munkák."

Címlapkép: Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images