Messi távozik a Barcelónától

Csütörtök este robbant a hír, hogy Messi már nem lesz többé az FC Barcelona játékosa.

A klub közleménye szerint mindez annak ellenére következett be, hogy a csapat és a játékos megállapodtak és egyértelmű szándékukat nyilvánították ki, hogy ma új szerződést írnak alá.

Ez azonban nem történhet meg pénzügyi és strukturális akadályok miatt

- írták. Később itt a közlemény annyit jegyez meg zárójelben, hogy a spanyol liga játékszabályai állnak a háttérben.

Emiatt a sztárjátékos nem marad a klubnál - teszi hozzá a közlemény, mely kitér arra is, hogy mindkét fél sajnálja, hogy így alakultak az események.

Az FC Barcelona a közlemény végét köszönetet mondott játékosának és minden jót kívánt neki a továbbiakban.

BREAKING – Lionel Messi will not return to FC Barcelona, the club announced. pic.twitter.com/gwk4WDEM6d