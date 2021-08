4600 új pilóta felvételét tervezi a Wizz Air

A Wizz Air bejelentette, hogy 2030-ig 4600 pilótával tervezi bővíteni munkatársai számát, és ehhez már el is indította új pilótáinak toborzását.

Annak érdekében, hogy a légitársaság újra a járvány előtti kapacitásán működjön, és megvalósítsa a 2021-es évre tervezett célkitűzéseit, idén már 150 új pilótát képzett ki, és ezt a számot több mint 300 további szakemberrel kívánja bővíteni az év végéig. Azok a lelkes érdeklődők, akik a felhők felett képzelik el karrierjüket, a képzésre a Wizz Air weboldalán tudnak jelentkezni – közölte a társaság.

A Wizz Airhez csatlakozó pilótáknak a folyamatosan bővülő, modern és fenntartható Airbus A320, illetve A321 repülőgépből álló flottát lesz lehetőségük vezetni több mint 800 útvonalon, 191 úti cél között, 49 országban. A Wizz Air folyamatosan növeli flottáját: a következő tíz évben várhatóan 500 Airbus repülőgépesre bővül majd a légitársaság flottája.

A Wizz Air egyaránt várja tapasztalt kapitányok és elsőtisztek, valamint a repülési tapasztalattal nem rendelkezők jelentkezését is, a repülőtársaság nekik is lehetőséget biztosít a kereskedelmi pilótaengedély megszerzésére. A nagy létszámú pilótatoborzás mellett a Wizz Air mind a 43 bázisa várja légiutas-kísérők jelentkezését is.

Az újonnan csatlakozó munkatársak kiemelten izgalmas időszakban érkeznek a Wizz Air csapatába: a folyamatos növekedésnek köszönhetően csak az elmúlt egy évben több mint 300 új járatot és 18 új bázist nyitott a légitársaság – közölték.