Bankfiókok nélkül is megy ez - Elképesztő, mekkorára nőtt a Kakao Bank

Ma debütált a dél-koreai tőzsdén a Kakao Bank, amelynek az árfolyama 65 százalékot ralizott a kereskedés első óráiban, ezzel a digitális pénzintézet piaci értékét tekintve az ország legnagyobb bankjává vált.

Kifejezetten jól sikerült a Kakao Bank első napja, a digitális bank részvényeinek árfolyama 65 százalékot emelkedett a jegyzési árhoz képest, piaci értékét tekintve Dél-Korea legnagyobb pénzügyi szolgáltató cégévé vált. A részvények 64 600 wonon is gazdát cseréltek pénteken, miközben a jegyzési ár 39 000 won volt, jelenleg a vállalat piaci kapitalizációja közel 26 milliárd dollár, miközben a KB Financial Group, Dél-Korea legnagyobb hagyományos pénzügyi csoportja körülbelül 19 milliárd dollárt ért.

Az ország első tisztán mobilbankja, amely tőzsdére lépett, várhatóan kihasználja a pénzügyi cégek számára ritka növekedési lehetőségeket, amelyeket a szokatlan dél-koreai szabályozási keret biztosít. Nagy felhasználói bázisának köszönhetően a Kakao Bank képes más pénzügyi cégek által kínált termékek ajánlására és díjbeszedésére sokkal nagyobb mértékben, mint sok hagyományos hitelező, és reklámtevékenységet is folytat.

"A részvényesek bizakodóak, mivel ez egy platform, nem csak egy bank" - mondta Seo Young-soo, a Kiwoom Securities elemzője. "Ez az egyetlen tisztán mobil digitális bank a világon, amely mindössze négy év alatt 28,6 billió won (25 milliárd dollár) vagyonnal rendelkező nagybankká nőtte ki magát" - mondta Seo.

A Kakao Bank kevesebb mint két év működés után 2019-ben vált nyereségessé, és 13,35 millió havi aktív felhasználóval rendelkezik, ezzel az ország legnagyobb pénzügyi alkalmazásává vált. A tavalyi 804,2 milliárd won működési eredmény háromnegyedét a kamatbevétel tette ki. Jelenleg személyi hiteleket és olyan átalányösszegű kölcsönöket kínál, amelyeket a koreaiaknak ingatlanbérlés esetén előre kell biztosítaniuk, és tervezi, hogy bővíti a jelzáloghitelek és a kisvállalkozásoknak nyújtott kölcsönök körét.

A bank mintegy 2,2 milliárd dollárt gyűjtött a tőzsdei bevezetés során, és a bevételt a platformmal kapcsolatos üzletágak bővítésére kívánja fordítani, amelyek még mindig csak a bevétel 6%-át teszik ki.

A tőzsdei bevezetés a legnagyobb az országban azóta, hogy a Netmarble játékcég 2017-es tőzsdei bevezetésével 2,7 trillió won forrást vontak be.

A Kakao Corp, Dél-Korea meghatározó csevegőalkalmazásának üzemeltetője és a Kakao Bank 27,3%-os részesedésével a Kakao Bank első számú részvényese szintén tervezi, hogy tőzsdére viszi a fizetési szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatát. A Kakao Payt azonban, amely mögött a kínai Ant Financial is áll, a pénzügyi hatóságok arra kérték, hogy nyújtsa be újra a tőzsdei bevezetési nyilatkozatát.

(Reuters)

Címlapkép: Jean Chung/Bloomberg via Getty Images