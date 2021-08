Török nyaralóvárosokba, görög szigetekre és Spanyolországba repülnek idén nyaralni a magyarok

Jelentős utasszám-növekedéssel indult a második félév a budapesti repülőtéren: júliusban 538 074 utast kezelt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, ami megközelíti az év első hat hónapjának összforgalmát. A januártól júniusig tartó időszakban 604 ezer utas fordult meg a repülőtéren, a júliusi, vagyis egyetlen nyári hónap utasszáma ennek a 89 százalékát tette ki.

A júliusi több mint félmilliós utasszám a júniusban mért adatok duplája, de még mindig csak a járvány előtti, 2019-es rekordév júliusi forgalmának 34 százalékát érte el.

Az utasforgalom-növekedés a napi utasszámokon is meglátszik: míg az év első harmadában napi 2-3000 utas, júniusban már naponta átlagosan közel 10 000 utas fordult meg a budapesti repülőtéren, júliusra pedig felkúszott 18 000 főre.

Az utasszám dinamikus visszaépülését nagymértékben támogatja az utazási korlátozások folyamatos enyhítése, az átoltottság mértékének növekedése, továbbá az egységes EU-s védettségi igazolás júliusi bevezetése is. A kiszámíthatóbb utazás a Budapestről elérhető menetrenden is meglátszik: a légitársaságok az igények függvényében folyamatosan sűrítik meglévő járataik frekvenciáját, és új célállomások is megjelennek az elérhető útvonalak között. A Ryanair a napokban jelentette be új írországi desztinációját, Shannon a téli menetrendben, vagyis november 1-től lesz elérhető Budapestről.

Az utazni vágyók jelenleg 100 célállomás közül válogathatnak, amely a következő hónapokban akár 120 desztinációra is bővülhet.

A nyár legforróbb hónapjában továbbra is az európai nagyvárosokat és a nyaralódesztinációkat vették a legtöbben célba: népszerűek voltak a törökországi üdülővárosok mellett a görög szigetek és Spanyolország is, de Dubai és az európai városok is a toplistán szerepelnek.

A korábbi hónapokhoz hasonlóan továbbra is stabilan erős a cargoforgalom: a BUD Cargo City által kezelt havi légi áru mennyisége júliusban is 15 ezer tonna fölött teljesített, ami több mint 40 százalékkal magasabb a tavalyi év azonos időszakához képest. Ezzel az év első hét hónapjának árumennyisége átlépte a 100 000 tonnát, a 2020. július és 2021. július közötti időszakra vetítve pedig a 160 000 tonnát is meghaladta.

Címlapkép: Getty Images