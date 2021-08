A nap, amikor a harmadik helyért aranyérmet osztottak az OTP-nek

122 milliárd forint profit, minden idők harmadik legjobb eredménye az OTP-nél, de ez a rangsor senkit ne zavarjon meg, a korábbi két rekord erősen doppingolt eredmény volt, a mostani viszont teljesen tiszta, így jár az aranyérem. Ha azt kellene megfejteni, hogy mi történik az OTP-nél, akkor röviden azt mondhatnánk, hogy szépen nőnek az alapbanki bevételek, a hitelállomány nő, a kamatmarzs stabilizálódik, a menedzsment fogja a költségeket, a portfólióminőség javul, a kockázati költségek alacsonyak, nagyjából ezeknek köszönhető, hogy a bankcsoport újra bőven százmilliárd forint feletti profitot szállított.

Erős, várt feletti negyedév

Gyakorlatilag minden eredménysoron jobb lett a második negyedév, mint amire az elemzők számítottak, a nettó kamatbevétel, a díj- és jutalékbevétel, és így az összes bevétel is magasabb lett a vártnál, és mivel a költségeket is szépen megfogta az OTP, a működési eredmény közel 5 százalékkal magasabb lett a várakozások átlagánál. Kockázati költség soron a vártál 6 milliárd forintnál kisebb összeg szerepel, így a korrekciós tételek nélkül számolt profit 10 milliárd forinttal magasabb lett az elemzők által vártnál, a korrekciós tételek viszont hajszálnyival magasabban alakultak, így végül a konszolidált adózott eredmény 7 százalékkal, vagy közel 8 milliárd forinttal lett magasabb az elemzők által előrejelzettnél.

Az összes bevétel a negyedévben 11, a működési eredmény 23, a profit pedig 55 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

Amikor a harmadik helyért aranyérem jár

A negyedévben elért 121,8 milliárd forint adózott eredmény első ránézésre minden idők harmadik legmagasabb profitja az OTP-nél, de azért nagyon nem mindegy, hogy hogyan jöttek ii a korábbi rekordok: 2008 harmadik negyedévének eredményét a Garancia eladása tolta meg, a 2019-es harmadik negyedévben pedig volt egy nagyobb badwill elszámolás.

Úgyhogy érdemes a korrigált eredményeket figyelni, ha így nézzük, akkor az idei második negyedévben rekordprofitot ért el az OTP.

A negyedévben minden leánybank nyereséges volt, a korrigált profiton belül a leánybankok a profit 53 százalékát szállították.

A negyedév eredményét egyébként 7,2 milliárd forint korrekciós tétel terhelte, ennek nagy része a magyarországi hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódik, 5,6 milliárd forint az idén szeptember 30-ig meghosszabbított törlesztési moratórium várható egyszeri eredményhatása. Június végén az OTP Core bruttó hiteleinek 28,7 százaléka, a Merkantil Csoportnál pedig 20,5 százaléka vett részt a moratóriumban, ami 1 441 illetve 91 milliárd forintnyi bruttó hitelállomány jelent.

A korrigált adózott eredmény alapján kalkulált ROE a negyedévben 19,6 százalék volt, miközben egy évvel korábban 14,1 százalék.

Híznak az állományok, javul a portfólióminőség

A konszolidált árfolyamszűrt teljesítő (Stage 1+2) hitelállomány a negyedévben 5 százalékkal bővült, az organikus növekedése az első félévben több mint 6 százalék volt, éves összehasonlításban az organikus árfolyamszűrt volumennövekedés elérte a 10 százalékot. Az első félévben a legdinamikusabban az ukrán, a magyar és a román állományok nőttek, a legtöbb leánybanknál nőttek a volumenek és megállt az orosz hitelportfólió erodálódása. A jelzálog- és fogyasztási hitelek állománya 7-7 százalékkal, a nagyvállalati hitelek állománya 5 százalékkal bővült, az MSE hitelek 9, a lízing hitelek 8 százalékkal nőttek az első félévben. A magyarországi alaptevékenységben az új jelzáloghitel kihelyezések 70,az ukrán és a horvát banknál 60, a bolgár banknál pedig 38 százalékkal nőttek.

Eközben a portfólióminőség tovább javult, a késedelmes hitelek fedezettsége emelkedett.

A kockázati költségek továbbra is alacsonyan állnak, a legnagyobb mértékű kockázati költségképzésre az orosz banknál került sor, de negyedéves bázison az ukrán leányban és a Merkantil Csoport kivételével mindenütt csökkentek a kockázati költségek.

Fogják a költségeket

Negyedéves bázison a működési költségek csak 1 százalékkal nőttek, a legtöbb leánybanknál csökkenés volt látható. A személyi jellegű költségek az idei első negyedévhez képest 2 százalékkal nőttek, a dologi költségek és az amortizáció érdemben nemváltozott. A kiadás/bevételi mutató 49,3 százalékra csökkent, ennél alacsonyabb értéket utoljára 2014-ben láthattunk.

A racionalizálás folytatódott, egy negyedév alatt a bankfiókok száma 11-gyel, az alkalmazottak száma pedig 411 fővel csökkent.

Mire számít a menedzsment? A teljesítő (Stage 1+2) hitelállományok az év első felében 6 százalékkal nőttek, az év egészében 10 százalékot meghaladó ütemű állománynövekedés valószínűsíthető árfolyamszűrten, amennyiben folytatódnak az első félévben tapasztalt kedvező tendenciák.

A teljesítő (Stage 1+2) hitelállományok az év első felében 6 százalékkal nőttek, az év egészében 10 százalékot meghaladó ütemű állománynövekedés valószínűsíthető árfolyamszűrten, amennyiben folytatódnak az első félévben tapasztalt kedvező tendenciák. Az első félévben tapasztalt pozitív kockázati trendek folytatódása esetén a korrigált ROE 2021-ben18-20 százalék között alakulhat.

2021 első félévében a Bankcsoport egészét tekintve a folyamatok alapvetően pozitívan alakultak. Ugyanakkor a járvány esetleges negyedik hulláma óvatosságra int, a várható makrogazdasági hatás azonban a jelenlegi előrejelzések alapján lényegesen kisebb lehet - írják a negyedéves beszámolóban.

Az OTP menedzsment elkötelezett az osztalékfizetés mellett, ami magában foglalja a 2019. és 2020-as évek után szabályozói kérésre felfüggesztett, de a szavatoló tőkéből már levont 119 milliárd forint osztalék kifizetését is.

Árazás

A Reuters adatai szerint az OTP papírjai 1,38-as P/BV szorzón forognak. Ez az érték volt már magasabb is, és az OTP lógott már ki jobban is az európai bankrészvények mezőnyéből felfelé, de most is a magasan árazott bankrészvények közé tartozik, ezt azonban magyarázza a kiemelkedő ROE, amire sok európai banknál lehetnek irigyek.

A régiós bankrészvények között is élmezőnybe tartozik az OTP, az osztrák és lengyel bankrészvények messze lemaradva, árazásban és saját tőke arányos megtérülésben is.

Az OTP részvényei P/E alapon még mindig a legolcsóbbak közé tartoznak az európai mezőnyben, a 2021-re várt profittal számolt 10,4-es P/E ráta még mindig jóval alacsonyabb, mint a lengyel bankrészvények 15 körüli árazása, igaz, a lengyel bankoknál az elemzők jóval nagyobb ütemű profitbővüléssel számolnak.

Az elemzői célárak átlaga jó ezer forinttal vagy 6 százalékkal feljebb áll, mint a mostani árfolyam. A felértékelődési potenciálban láttunk már jóval nagyobb értékeket is.

Közel egy éve, tavaly augusztus közepe óta nincs eladás ajánlás a Reuters adatbázisában, az elemzők nagy része vételre ajánlja az OTP papírjait. Nagyon nehéz, nincs is sok értelme most szembe menni az OTP-sztorival.

És, hogy merre mehet tovább az árfolyam? Múlt héten írtunk arról, hogy eléggé kiszámíthatóan viselkedett az OTP árfolyama az elmúlt másfél évben, az irány alapvetően felfelé volt, meredek ralikat több hónapig tartó lecsorgások követtek.

Az idén június eleji történelmi csúcsot újabb lecsorgás követte, abból lódult meg 15 500 forint környékéről az árfolyam. A 17 ezer forint körüli szint áttörése nem lesz könnyű feladat, de ha az megvan, akkor újra lendületet kaphat a papír. Lefelé első körben a 16 200 forint körüli szint jelenthet megállót, még lejjebb a 15 500 forint körüli zónára érdemes figyelni, az erős támaszszintként szolgált már többször, és ott volt a május végi bázisépítés is.

Címlapkép: Erlon Silva - TRI Digital, Getty Images