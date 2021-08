Jelentett a világ legtitokzatosabb cége, tépik a részvényt a befektetők

A világ legtitokzatosabb vállalatának tartott Palantir adatelemző cég közzétette második negyedéves gyorsjelentését. A társaság a Wall Street bevételre vonatkozó várakozásait felülmúlta, és optimista előrejelzést adott a folyó negyedévre. A nyitás előtti kereskedésben a Palantir árfolyama több mint 9 százalékot emelkedett.

A Palantir árbevétele 49 százalékkal 376 millió dollárra emelkedett a második negyedévben a tavalyi év azonos időszakával szemben, míg az elemzők 352,3 millió dollárt vártak, tehát pozitív meglepetést okozott a cég.

Az egy részvényre jutó korrigált eredmény 4 cent volt, ami megegyezett a Refinitiv által megkérdezett elemzők várakozásával.

A cég közölte, hogy a folyó negyedévben 385 millió dolláros bevételre számít, ami magasabb az elemzők által várt 376 millió dollárnál. Emellett arról is beszámolt a vállalat, hogy az egész éves korrigált szabad cash flow-t most 300 millió dollár fölé várja, szemben a korábbi 150 millió dollár feletti értékkel. A Palantir azt is megerősítette, hogy 2021 és 2025 között 30 százalékos vagy annál nagyobb éves bevétel-növekedésre számít.

A 2003-ban Peter Thiel és Joe Lonsdale technológiai befektetők, Alex Karp vezérigazgató és mások által közösen alapított Palantir adatelemző szoftvereket és szolgáltatásokat nyújt kormányzati ügynökségeknek, többek között az amerikai védelmi minisztériumnak, az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóságnak és a hírszerzésnek.

A vállalat egyre inkább igyekszik diverzifikálni üzleti tevékenységét a nagy kormányzati szerződéseken túl, és több kereskedelmi ügyfelet vonzani. Júliusban a Palantir Foundry for Builders néven elindította adatgyűjtési és elemzési technológiájának előfizetéses változatát, amely a start-up cégeket célozza meg. A cég elmondása szerint először a Palantir korábbi alkalmazottaihoz kapcsolódó cégeket szerződtette olyan iparágakban, mint az egészségügy, a robotika, a szoftver és a fintech.

A cég beszámolója szerint a negyedév során az amerikai kereskedelmi bevételek 90 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest, és a kereskedelmi ügyfelek száma 32 százalékkal bővült előző negyedévhez képest.

A második negyedévben nettó 20 új ügyféllel bővült a vállalat, míg a 2020-as negyedik negyedévben a Palantirnak 149 ügyfele volt. A cég közölte, hogy 30, legalább 5 millió dollár értékű és 21, legalább 10 millió dollár értékű üzletet kötött.

A Palantir üzletmenetét fellendítette a koronavírus világjárvány. Az Egyesült Államok Egészségügyi és Emberi Szolgálatok Minisztériuma júliusban megújított egy megállapodást, hogy a Palantir szoftverét használja a vakcinák előállításának, elosztásának és beadásának nyomon követésére az egész országban. Miután a Palantir eszközeit a Covid-19 terjedésének és a kórházi kezeléseknek a nyomon követésére használta, az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központjai júniusban megújítottak egy 7,4 millió dolláros egyéves szerződést a Palantir szoftverének használatára a rutinszerű betegségek és a jövőbeli járványkitörések nyomon követésére és elemzésére.

A vállalat tavaly szeptemberben a New York-i tőzsdére való közvetlen bevezetés révén került a tőzsdére. Azóta részvényeinek értéke több mint kétszeresére emelkedett, és piaci kapitalizációja meghaladta a 36,8 milliárd dollárt.

A mai piacnyitást 9,4 százalékos pluszban várja a részvény.

(CNBC)

Címlapkép: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images