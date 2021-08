Küzdjetek az illegális tartalmak ellen – de nem akárhogy

Ugyanaznap, amikor a magyar pedofiltörvényt vitatták, az Európai Parlament egy európai szintű jogszabályt is útjára bocsájtott a gyermekek internetes zaklatása ellen. Ennek adatvédelmi vonatkozásait is vitatják, ráadásul most egy német bíróság is keresztbetett egy – rasszista – megnyilvánulás törlésének. Ez rámutat egy ellentmondásra: miközben a szociális hálók és más nagy portálok és internetes platformok túlhatalmát próbáljuk korlátozni, egyben felelőssé is tesszük őket, hogy – akár felhasználóik ellenében is – rendet tartsanak a házuk táján. Az alábbiakban Szabó S. László írását közöljük.

Miközben folyik az e-adatvédelmi irányelvet majdan felváltó rendelet (e-privacy regulation) háromoldalú egyeztetése (az úgynevezett trialógus) a javaslattevő Európai Bizottság, valamint a Tanács és az Európai Parlament, a két törvényhozó, között, a most megszavazott rendelet eltérést engedélyez a régi irányelvtől. A cél, hogy a platformok képesek legyenek felderíteni és jelenteni kiskorúak online szexuális bántalmazását és eltávolítani az ezt ábrázoló anyagokat. Jelezhetik ezt a gyermekvédelmi társadalmi szervezeteknek is. Ehhez hozzá kell férniük a felhasználók olyan tevékenységeihez is, amelyekhez eddig nem volt szabad. ,A rendelet nem csak a szociális hálókra, hanem minden „számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatásra” vonatkozik, tehát a nem telefonos üzenetküldőkre, csetprogramokra is.

Többen, köztük liberális és szocialista euroképviselők is aggályosnak tartják az új szabályokat: szerintük ellentmond az Általános Adatvédelmi Rendeletnek, sérti a magánszemélyek adatvédelemhez való jogát. Elsősorban azt kifogásolják, hogy a rendelet lehetővé teszi olyan üzenetek (például kapcsolatfelvétel) szűrését is, amelyek nem törvényellenesek. A kereszténydemokrata Javier Zarzalejos ugyanakkor az Euronews-nak nyilatkozva úttörő lépésnek nevezte ugyanezt. A jogszabály hatálya egyébként csak három évre terjed, de adatvédelmi aktivisták már aggódnak, hogy milyenek lesznek a rendeletet felváltó hosszú távú szabályok. Elsősorban a titkosított kommunikáció gyengítését tartják veszélyesnek. A gyermekjogok védői állnak a másik oldalon – előttük a kihívás, amit az angol gyermekjótékonysági intézményeknek a biztonságos internet érdekében létrejött koalíciójának a vezetője, John Carr, el is ismert a Politicónak, hogy meg kell győzniük az adatvédelmi közösséget, hogy ezek nem elméleti problémák.

A német Szövetségi Bíróság ezzel szemben kötelezte a Facebookot, hogy állítson vissza két menekültellenes kommentet, amelyeket 2018-ban törölt rasszista tartalmuk miatt. A bíróság azt is megtiltotta, hogy ugyanezeket a hozzászólásokat ismét töröljék, illetve hogy a posztoló felhasználókat ismét letiltsák. Persze nem a rasszizmus vagy a menekültellenesség pártját fogták, hanem az eljárást tartották inkorrektnek. Ebből a szempontból tehát a maga eszközével a bíróság megpróbált egyensúlyozni a platformok rendszabályozása és kötelezése között: a törlés előtt ugyanis a Facebook nem adta meg a felhasználóknak azt a jogot, amelyre igényt tarthatnak: azt, hogy értesítsék őket és módot adjanak arra, hogy kifejtsék véleményüket a törlés jogosságáról.

Németországban amúgy is nagyon szigorúan veszik az egyébként jogos szankciók esetén is az eljárásjogi szabályok betartását: egy másik adatvédelmi bírságot is töröltettek annak ellenére, hogy jogalapja az Általános Adatvédelmi rendelet volt, mert nem tartották be egy német jogszabálynak a hatósági bírságokra vonatkozó szabályait. Ennél is jogosabb természetesen ez a szigor a magánszereplők esetén, hogy ne tehessenek szert ellenőrizetlen hatalomra a közérdek védelme ürügyén.

Hasonlóképpen vita tárgyát képezi a szerzői jogokat megsértő tartalmak követése és leszedése a Youtube-ról és hasonló video- és fájlmegosztó portálokról. Az nem várható el a szolgáltatóktól, hogy minden feltett tartalmat egyedileg megvizsgáljanak, hogy nem sért-e szerzői jogot, amennyiben azonban tudomásukra jut a jogsértés, lépniük kell. Amennyiben azonban nem csak közvetítenek, hanem aktívan közreműködnek a tartalmak elérhetővé tételében, akkor felelősségre vonhatóak már azért is, ha illegális tartalmakat jelenítenek meg. Ezt nemrég világossá tette az Európai Bíróság. Egy másik ügyben, amelyben Lengyelország támadta meg a 2019-es szerzői jogi irányelv rendelkezését, amely szerint a platformok kötelesek aktívan monitorozni, hogy felhasználóik nem töltenek-e fel jogvédett tartalmakat, még csak a főtanácsos indítványa jelent meg. A főtanácsos viszont Saugmandsgaard Øe, aki a Schrems-II ügyben is megfogalmazta az indítványt. A mostani indítványban a főtanácsnok kiemeli, hogy egyrészt a platformok bizonyos feltételek szerint mentesülhetnek a felelősségtől, másrészt pedig a jogalkotó megfelelő garanciákat is beépített a jogszabályba. Amellett, hogy nem kötelező minden tartalmat megelőző jelleggel azonnal eltávolítani, csak azt, amely a jogtulajdonosok által megadott jogvédett tartalmakkal azonos vagy egyenértékű, és nem egyértelmű esetekben, például egy alkotás egy részének vagy egy átalakított változat közzététele esetén nincs helye a megelőző eltávolításnak, csak ha a jogtulajdonos megindokolja vagy bírói döntéssel támasztja alá a kérését. Ezért – szemben azzal, amit a lengyel kormány állít –, az indítvány szerint a kifogásolt törvényhely nem korlátozza aránytalanul vagy indokolatlanul a szólásszabadságot. Szerinte a platformok nem lesznek a tartalmak jogszerűségének bírái és nem kötelesek mindent monitorozni. Ugyanakkor megjegyzi, hogy nem lenne elegendő, ha ezen korlátozások híján a platformok csak a felhasználó panasza vagy fellebbezése nyomán állítanák vissza ezeket a tartalmakat. Ha ebből az indítványból (akár azonos, akár módosított tartalommal) ítélet lesz, fontos szempontokat adhat a platformok „hatalma” és kötelezettségei körüli ellentmondások tekintetében.

Az alapkonfliktus a szabadságjogok és a biztonság között nem új, de az új technológiák felerősítik az ellentmondást. Emellett a nagy internetes szolgáltatók befolyása arra, hogy mit látunk, olyan mértékű, hogy elképzelhetetlen, hogy ne kötelezzék őket társadalmi felelősségvállalásra. Ezt teszi az új digitális szolgáltatási rendelet, amely speciális szabályokat határoz meg az úgynevezett óriásplatformokra (amelyeket a rendelet úgy határoz meg, hogy az Unió lakosságának 10%-át érik el). Ugyanakkor törekvés az is, hogy a technológiai fejlődést és a technológiák széleskörű használatát ne gátolják bürokratikus szabályok. Az egyensúly politikai dimenzióját jól jelzi az Európai Zöld pártok álláspontja, amely a Votewatch szerint európai parlamenti szavazataikból kirajzolódik: míg a személyes adatok védelme érdekében a szabályozás oldalán állnak a szabadpiacibb pártokkal (például az Európai Néppárttal vagy a liberális „Renew” egy részével) szemben, az internet szabályozását elvetik, és az EPP jelentős részével együtt a szabad internet mellett szállnak síkra.

Az előzőekben említett e-adatvédelmi rendelet sorsa is jelzi, hogy a kérdés nem egyszerű – pedig az a rendelet csak egy speciális szempontot szabályoz: a Tanács több éves folyamat végén februárban véglegesítette saját álláspontját, és noha a legújabb hírek szerint közel a megállapodás, a viták és a hullámok nem fognak egyhamar elcsitulni.

