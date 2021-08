Több mint duplájára nőtt a Nio bevétele, jövőre új modellel jelentkezik a Tesla riválisa

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Több mint duplájára nőtt a Nio árbevétele a második negyedévben, ami részben az értékesítési volumen emelkedésének volt köszönhető. Mindeközben a cég továbbra is veszteséges, de az elemzői konszenzushoz képest kisebb volt a veszteség. Bár a globális chiphiány továbbra is kihívást jelent az autóipar számára, a menedzsment a következő negyedévre is további növekedést prognosztizált.