Forradalmi áttörés magyar kutatóktól: allergiaellenes orrspray lehet a koronavírus legújabb ellenszere

Közzétették egy antiallergiás orrspray-vel kapcsolatos kutatás második fázisú vizsgálatának eredményeit, amelyek azt hivatottak bizonyítani, hogy hatékony a szer a koronavírus ellen. A kutatásban a Pécsi Tudományegyetem virológusai is részt vettek – írja az ATV.

Az osztrák Cebina és a német Ursapharm Arzneimittel által közösen szponzorált kutatás második fázisú klinikai vizsgálatának eredményei azt mutatják, hogy az azelasztint tartalmazó orrspray hatékonyan csökkentette a koronavírusos betegek vírusterhelését.

Az Infostart arról adott hírt korábban, hogy a pécsi egyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának virológusai tavaly nyár óta egy nemzetközi projektben vesznek részt.

A járvány alatt több gyógyszergyártó is elkezdett meglévő készítményeket vizsgálni, hogy felhasználhatók-e vírusellenes készítményekként a koronavírusos betegeknél.

A Cebina és az Ursapharm Arzneimittel a tanulmányban az antihisztaminként ismert azelasztin-hidrokloridot kezdte el vizsgálni, amihez a laboratóriumi vizsgálatokat a Jakab Ferenc által vezetett Virológiai Nemzeti Laboratóriumban végezték. A cél annak bizonyítása, hogy a hatóanyagot tartalmazó orrspray képes-e visszaszorítani az orrnyálkahártyán a vírus megtapadását és szaporodását a fertőzés korai szakaszában, megakadályozva a betegség kialakulását, vagy kedvezően befolyásolva a lefolyását.

Jakab Ferenc Facebook-posztban kommentálta a hírt, miszerint „az előzetes laboratóriumi eredményeket a klinikai vizsgáltok is igazolják: a széles körben elérhető allergiaellenes azelasztin tartalmú orrspray forradalmasíthatja a COVID-19 kezelést”. Hozzáteszi, hogy az azelasztin-hidrokloridot tartalmazó antiallergiás orrspray hatékonyan csökkentette a vírusfertőzést SARS-CoV-2 pozitív betegeknél.

A Cebina munkatársai Robert Konrat professzorral (Bécsi Egyetem, Ausztria) és Jakab Ferenc professzorral (Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai Kutatóközpont, Virológiai Nemzeti Laboratórium) együttműködve már hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy az azelasztin-hidroklorid erős SARS-CoV-2 vírusellenes hatást mutatott a laboratóriumi, in vitro vizsgálatokban. Ezen előzetes eredményeket az Innsbrucki Orvostudományi Egyetem Virológiai Tanszéke is megerősítette, vizsgálataikban a fő vírusvariánsokat (beleértve a delta változatot is) használva.

A biztató laboratóriumi eredmények hatására, a Cebina partnere, az Ursapharm kettős-vak, placebo-kontrollos klinikai hatékonysági vizsgálatot végzett 84 SARS-CoV-2 fertőzött önkéntes bevonásával (Kölni Egyetem, Németország). Az első eredmények nagyon biztatóak, hiszen az egy hetes azelasztin-hidroklorid tartalmú orrspray-vel végzett kezelés nagymértékben csökkentette a SARS-CoV-2 vírusterhelést a vizsgált személyekben.

Az azelasztinnal kezelt betegeknél a vírusok mennyiségének 97%-os csökkenését figyelték meg a kontrollcsoporthoz képest.

A vizsgálat végén elvégzett molekuláris vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy az azelasztinnal kezelt betegek szignifikánsan nagyobb arányban váltak PCR negatívvá.

Ezek a klinikai adatok megerősítik a Pécsi Tudományegyetem virológusai által korábban, emberi orrszöveten elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményeit, ahol az azelasztin kezeléssel drasztikusan sikerült csökkenteni a SARS-CoV-2 fertőzést. Mivel az orrban és a torokban megjelenő magas vírusszám súlyosabb lefolyású betegséget eredményezhet, valamint a vírus átadásának a lehetősége is nagyobb ebben az esetben, az orrspray használata mind a fertőzött, mind pedig a fertőzöttekkel kapcsolatba kerülő személyeknek egyaránt ajánlott lehet.

Az azelasztint engedélyezett allergia-gyógyszerként már 30 éve biztonságosan használják szerte a világon, így a klinikai vizsgalatok eredményei alapján, akár azonnal be is lehetne vezetni, mint profilaktikus vagy poszt-expozíciós gyógyszert - jegyezte meg Nagy Eszter a Cebina alapítója és vezérigazgatója.

A sikeres védőoltási kampánynak köszönhetően a világ számos pontján a lakosság nagy része már védett lehet, aminek következtében csökken a kórházi kezelések és a halálozások száma. A fertőzés azonban ezekben a személyekben is megjelenhet és sajnos azt látjuk, hogy a fertőzöttek száma ismét emelkedik, elsősorban a delta variánsnak köszönhetően. Ezért sürgősen új lehetőségekre van szükség a vakcinák kiegészítésére, a korai stádiumú fertőzések kezelésére, valamint a vírus terjedésének csökkentésére - olvasható Jakab Ferenc posztjában.

