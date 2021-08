Éttermek perelték be New York polgármesterét, miután kiadta, hogy csak oltással lehet benn étkezni

Éttermek indítottak pert New York városa és polgármestere, Bill de Basio ellen, miután rendelet hozott, hogy oltás szükséges ahhoz, ha valaki benn szeretne étkezni a vendéglátóegységekben.

Több neves étterem mellett két fitneszterem is csatlakozott a felperesekhez a ma benyújtott keresetben.

A polgármester rendelete szerint, amely kedden lépett életbe, legalább egy dózis vakcinával lehet beltéri edzőtermeket látogatni, vagy éttermek belső helyiségeiben étkezni. Ezen helyeken a munkavállalóknak szintén be kell oltatniuk magukat.

Az átállásra kapnak néhány hetet az érintettek, csak szeptember 13-tól lépnek életbe a szigorítások.

New York volt az első város, amely ilyen jellegű intézkedést vezetett be, de nem az utolsó, példáját New Orleans és San Francisco is követte.

(CNBC)

Címlapkép: Getty Images