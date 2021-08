Áttörte a falat a bitcoin, ugranak az altcoinok is

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A péntek délutáni kereskedésben könnyedén áttörte a bitcoin a 48 ezer dolláros szintet felfelé, ahonnan az elmúlt egy héten kétszer is csúnyán lefordult, így most a vevők diktálnak és az árfolyam közel került az 50 ezer dolláros szinthez. A bitcoin ugrása természetesen az altcoinok piacán is jelentős emelkedést váltott ki, illetve néhány nagyobb altcoinnál az elmúlt hetek nagy ralija utáni jelentős korrekció esélyét csökkentette.