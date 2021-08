Az egyik leggazdagabb orosz üzletember látókörébe került a Dunaferr

Az orosz Matalloinvest jelenleg is tárgyalásokat folytat az orosz állami fejlesztési bankkal, a Vnyesekonombankkal a Dunaferr megvásárlásáról és az azt üzemeltető társaság átvételéről. Hamarosan a napi működtetési feladatokat is átveszi az orosz ipari holding - írja a világszinten jegyzett hír- és adatszolgáltató portál, amely az energia- és nyersanyagpiacokra szakosodott. Érdemes felidézni, hogy a Dunaferr kapcsán a márciusban megjelent értesülése is utólag megfelelőnek bizonyult, ami arról szólt, hogy a londoni Liberty Steel csoport kivonult a Dunaferr acélgyártóval folytatott felvásárlási tárgyalásokból.

A portál egészen friss, két nappal ezelőtti beszámolója emlékeztet arra, hogy a magyar vasmű bonyolult tulajdonosi struktúrával rendelkezik, a többségi tulajdonosa a Cipruson bejegyzett Steelhold Limited nevű vállalat, amelynek képviselői a Dunaferr látványos pénzügyi nehézségei óta nem vettek részt több részvényesi közgyűlésen. A Steelhold Limited tulajdonosa 100 százalékban az Industrial Union of Donbass társaság, amelyet viszont orosz részvényesek irányítanak, és ennek az élén áll a Vnyesekonombank.

A tulajdonosi jogokért folytatott harcról több cikkünkben is beszámoltunk korábban:

A cikk szerint a Dunaferr tavaly október óta nem kapott semmilyen támogatást a részvényesétől, ami megterhelő a cég forgótőkéje szempontjából, ennek köszönhetően pedig sokáig csak 30-40%-os kapacitással működött. A piaci árak emelkedése azonban lehetővé tette a cég számára, hogy 60-70%-ra emelje a kapacitás kihasználtságát.

Az Argus Media közelről figyelte már eddig is a Dunaferr sorsát, és kitér arra is, hogy korábban a Dunaferr vevőjelöltjeként hozták szóba a londoni Liberty Steelt, valamint egy kazahsztáni konzorciumot is.

A portál nem tudta elérni az értesülés kapcsán sem a Metalloinvestet, sem pedig a Dunaferrt.

A Dunaferr pénzügyi állapotáról az elmúlt hónapokban is folyamatosan beszámoltunk és arról is, hogy jelenleg vagyonfelügyelő tevékenykedik a vasműnél.

Hová kerülhet ezek szerint a Dunaferr?

A Metalloinvest neve nem újdonság a Dunaferr háza táján. Legutóbb a magát általános legfőbb vezérigazgató-helyettesnek nevező Evgeny Tankhilevich említette meg az orosz társaság nevét egy június 25-i levelében. Ebben például stratégiai partnernek nevezte a céget a Safin Gmbh-val együtt.

Az adatok szerint a Metalloinvest Oroszország legnagyobb vasércgyártója,

vagyis a szektor igazi nagyjátékosával hozták most hírbe a Dunaferrt.

Az 1999-ben alapított orosz iparvállalat az USM Holdings Business Development tulajdonában van, és ebben 49%-os részesedéssel rendelkezik a Bloomberg adatai szerint

Alisher Burkhanovich Usmanov orosz oligarcha, aki a Forbes listája szerint a 6. leggazdagabb orosz üzletember.

Az 1953-ban született üzbég Usmanov nettó vagyonát 19-20 milliárd dollárra teszik. 2012-ben ő volt a világon a leggazdagabb orosz üzletember.

Többek között övé a Kommerszant című kiadóvállalat, övé a második legnagyobb orosz mobiltelefonszolgáltató, a MegaFon, társtulajdonos a Mail.Ru csoportban, ami a legnagyobb internetes cég az orosz nyelvet beszélő országokban. Egyúttal a legnagyobb befektetője a Digital Sky Technologies alapnak, amelyen keresztül számos nemzetközi digitális cégben van tulajdonrésze. Ezen keresztül korábban a Twitterben és a Facebookban is volt részesedése, de bevallása szerint 2013-ban például 100 millió dollár értékben tartott Apple-részvényeket. Bemutatásakor szinte mindig megemlítik, hogy 2007-ben bevásárolt az Arsenal angol focicsapatba, és tulajdonrésze egészen 2018-ig meg is volt.

Címlapkép: A II. számú nagyolvasztóból érkező kohósalakot ürítik a salakhabosító medencébe az A23-as dízelmozdony által vontatott salaküstszállító kocsikról az ISD Dunaferr Zrt. dunaújvárosi üzemében 2016. augusztus 2-án. Forrás: MTI Fotó: Máthé Zoltán