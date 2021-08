Idén már biztos nem térnek vissza az irodába az Apple dolgozói

A megugró koronavírusos esetszámok miatt az Apple elhalasztotta a dolgozóinak visszarendelését az irodába, legalább jövő januárig – számol be a hírről a BBC

Csütörtökön tájékoztatta az Apple a dolgozóit arról, hogy legalább 2022 januárjáig nem kell visszatérniük az irodába. A társaság korábban még azt szerette volna, hogy a dolgozók szeptember elején térjenek vissza az irodákba, ezt később októberre halasztották, most pedig jövő januárra, látva a delta variáns miatt megugró esetszámokat.

A lap szerint, amikor visszatérnek az Apple-dolgozók az irodába, hetente legalább három napot kell majd bentről dolgozniuk. Az információk szerint a cég igyekszik minél több koronavírus-tesztet biztosítani a dolgozóknak, a mostani állás szerint hetente hármat. Az Apple egyelőre nem kommentálta hivatalosan az értesüléseket.

Az Apple mellett más techcégek is az irodába való visszatérés halasztás amellett öntöttek, köztük a Google, amely most október 18-ig tolta ki a visszatérés határidejét. A Google és a Facebook ugyanakkor elvárja minden amerikai dogozójától, aki visszatér az irodákba, hogy oltassa be magát.

