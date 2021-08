Ezekért a luxusszállásokért őrülnek most meg a gazdagabbak – Nem az átlagember pénztárcájára szabták

Egyre többen keresik a természetközeli kikapcsolódási, időtöltési lehetőségeket és szállásokat, így nem meglepő, hogy megugrott a faházas szállások iránti kereslet a világban. Csakhogy ezek nem azok a faházak, amikre gyerekkorunk táboraiból emlékszünk, nem. Ezek azok a luxusfaházak, amelyekért az átlagember nem biztos, hogy kifizetne ennyi pénzt. Az viszont tény, hogy gyönyörűek. A CNBC listája alapján összeszedtünk párat a legnépszerűbb luxusfaházas szálláshelyekből. Nem kell aggódni, itthon is van belőlük választék.

Chez' Tree Rest Treehouse

Itt van elsőnek ez a New York-i kis faházacska, amit egy fából készült függőhídon keresztül lehet megközelíteni, ezen a linken további képek is megtekinthetőek róla. Olcsónak annyira nem olcsó, egy éjszaka egy főre 285 dollártól indul, ami nagyjából 85 ezer forint. Egyébként az Airbnb oldalán egész jövő júniusig nem lehet szabad időpontot találni ehhez a faházhoz.

Kép forrása: Airbnb

Punta Jaguar Treehouse

Nem sokkal olcsóbb ez a Costa Ricán található, több szintes faház sem, ahol egy éjszaka egy főre 255 dollárnál kezdődik (76 500 forint). Magának a faháznak nincs túl sok fala, de a stílus azért valamennyire ellensúlyozza ezt a hiányosságot: a mosdókagylók valódi kagylókból vannak, az alsó bungalóban színes, forgatható ablakok vannak és nem utolsó sorban egy saját lejárattal is rendelkezik a közeli tengerparthoz.

Kép forrása: Puntajaguar.com

Inkaterra Reserva Amazonica Treehouse

Aki jobb szereti a magasságot, az a Peruban található Inkaterra Reserva Amazonica treehouse-ban is megszállhat, amely az esőerdők fölé magasodik és hét fahídon keresztül vezet oda az út. Egy két éjszakás ottalvás esetén a programok díja 492 dollárnál kezdődik és ebben még nincs benne az a 600 dollár, amit a faházban való megszállásért kérnek el. Alsó hangon tehát 300 ezer forintos pihenéssel kell itt számolni.

Kép forrása: Inkaterra.com

Secret Treehouse

Gyönyörű kilátás nyílik az ausztráliai Secret faházakról, a kilátást természetesen a magas elhelyezkedése adja, ahova hídon és lépcsőkön keresztül vezet fel az út. Egy éjszakára az árak 804 dollárnál kezdődnek, tehát olyan 240 ezer forintnál.

Kép forrása: lovecabins.com.au

Treeful Treehouse Sustainable Resort

Aki modernebb környezetre vágyna, az is talál magának ilyen berendezésű faházat, például a Japánban található Treeful Treehouse Sustainable Resortban. Az itteni foglalás esetén lényegében két szállást kapunk: a földön lévő Spiral Treehouse-t és a levegőbe magasodó Aerohouse-t. A szállás alig egy hónapja nyitott, jelenleg a vendégek két éjszakát foglalhatnak le, se többet, se kevesebbet. Három emberre egy éjszakáért mintegy 905 dollárt kérnek el (több mint 270 ezer forint), és ez még a nyitás miatti akciós ár.

Kép forrása: treeful.net

Trinity Treehouse

Ennek az atlantai faháznak olyan konyhája van, amit sokan megirigyelnének, hatalmas ablakokkal, kiváló felszereléssel. A faházban több szoba és kandalló is található, és még a kertje is meseszép. Egy éjszakára a szállás itt 289 dollárnál kezdődik, ami nagyjából 87 ezer forintnak felel meg.

Kép forrása: Airbnb

Wonderlust Treehouse

Az Alabamában található Wonderlust Treehouse egy függőhíddal köti össze a szállás két részét. A faháznál kint helyeztek el két, egymás melletti zuhanyzót (van azért a faházon belül is fürdési lehetőség), de van tűzrakáshoz kialakított hely és függőágy is a kertben. Egy éjszaka ezen a csodás helyen 350 dollárnál kezdődik (105 ezer forint).

Kép forrása: Airbnb

Mi a helyzet Magyarországon?

Természetesen nem kell ilyen messzire menni, ha valaki egy extrán kinéző vagy extra felszereléssel rendelkező faházat keres, ugyanis Magyarországon is egyre több ilyen faházat lehet már kivenni. Társlapunk, a Hellovidék is készített korábban egy körképet az itthon elérhető, luxusfaházak listájáról, de ott van még példaként a Zalaegerszeg környékén elhelyezkedő Aislamiento luxusfaház is.

(via CNBC)

Címlapkép: treeful.net